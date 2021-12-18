原子邦妮日前在IG限時動態自曝作品三度遭侵權，連非正式的錄音DEMO都被陸劇《棋魂》當作插曲使用，他們求助所屬的滾石唱片也毫無下文，公司甚至想大事化小小事化無，讓他們相當無奈：「與唱片公司合作，以為是保障，但當出事了公司無正面交代，身為作者的我們該如何訴求？抑或任人宰割？」對此，滾石音樂經紀總經理黃文輝也透過宣傳部做出回應。

原子邦妮指控大陸女星譚維維2011年購買他們創作的歌曲，卻擅自進行改編，並將自己的名字納入作曲名單中，前東家未妥善處理，最後不了了之；1年前，滾石唱片版權部將原子邦妮詞曲推廣給陸劇《棋魂》，原訂由劇中演員演唱該曲，怎料播出版本竟是原子邦妮隨興錄下的DEMO版本，不過他們絲毫不知情，還是在粉絲知會下才得知此事。CTWANT時報周刊記者電聯原子邦妮，成員羽承坦言得知當下很震驚，透過唱片公司窗口反應侵權一事，版權部雖有信件回覆，態度卻十分消極被動，至今沒有得到解決方式。

直至上周，原子邦妮發現夯曲〈蟲洞詩〉遭江蘇衛視演類節目《2060》侵權使用，才忍無可忍公開在IG上喊話唱片公司，同時也跟高層反應，不過唱片公司卻想以授權方式回收版權費用，試圖息事寧人，「就像我先強暴你，強暴完再跟說要娶你，會有這種感覺。」對於接二連三遭侵權，原子邦妮大嘆現今環境不夠重視創作者權益，是否考慮訴諸法律？他們表示會繼續觀望唱片公司處理態度，「我們有很多可能性都有所保留。」

本刊也向唱片公司求證，滾石音樂解釋譚維維詞曲版權不在滾石，故無立場處理，更透露成員中僅有查查與滾石簽定詞曲版權，「因為版權的所有、各自所屬在不同單位，所以處理起來真的比較費時費工，但滾石音樂經紀一直都很重視創作者權益，也一定全力維護創作者該得到的尊重以及版權費用。」

滾石音樂經紀總經理黃文輝也表示侵權案件都在處理階段，授權《棋魂》劇組使用之詞曲授權費已收取，也已支付作者查查，未授權劇組使用「原子邦妮」擁有之創作DEMO母帶，因劇組誤植侵權，已於2021年1月11日起，發信向劇組要求下架，並代原子邦妮向劇組求償，信件往返數次，至目前雙方尚未有賠償共識；至於江蘇衛視《2060》參賽者擅自演唱〈蟲洞詩〉，「將依流程進行報價及授權中」。

原子邦妮發IG喊話唱片公司正視問題。（圖／翻攝自原子邦妮IG）

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