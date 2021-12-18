王力宏和李靚蕾15日一早被爆婚變，李靚蕾在17日晚上突然發文揭穿王力宏在8年婚姻期間約砲又召妓，還遭受他們一家人冷暴力。李靚蕾坦言，在婚姻的大部分時間，她不是在備孕、懷孕，就是在產後哺乳育兒，大部分都是她自己面對。當初如果知道王力宏會離開，她是不會答應的。但她沒有後悔，因為三個小孩是她的一切，是上帝最大的恩典。

「金曲歌王」王力宏和李靚蕾15日一早被爆婚變，之後本人也透過臉書證實結束8年婚姻，強調「我們永遠會是一家人」。李靚蕾在沉默2天後，17日晚上突然在個人IG發4500字長文，揭穿王力宏在8年婚姻期間約砲又召妓，還遭受他們一家人冷暴力。

李靚蕾表示，因為王力宏比她大10歲，又希望有很多孩子，所以一胎接一胎不停催生。她也放棄自己的生活，一切以王力宏與孩子為中心。

李靚蕾坦言，在婚姻的大部分時間，她不是在備孕、懷孕，就是在產後哺乳育兒，大部分都是她自己面對。

雖然她自己也很喜歡孩子，也答應要生，但如果當初知道生完三個小孩後，王力宏會想要過單身生活而離開家，自己則要過「偽單親」生活帶大三個小孩，她是不會答應的。

不過，李靚蕾說她沒有後悔，因為三個小孩是她的一切，是上帝最大的恩典。