老帥 貝爾薩 為對曼城0:7大敗表示負全責（圖片來源︰達志影像）

英國疫情嚴重，已開始影響英超。接連兩輪聯賽，都有球賽因有大批職球員染病而取消，所以投注英超前，要先留意球賽是否如期舉行，以及各隊是否有主力球員因病無法上陣。

【足球-英超】[兵工廠[email protected]里茲聯][12/19 (日)01:30] [編號 519]

里茲聯周中對曼城大敗0:7，單場負7球，平了球會創辦102年來最大敗陣比數的紀錄。老帥 貝爾薩 Marcelo Bielsa 賽後為大敗負全責，而球隊2021/2022球季聯賽17戰只有3勝7平7敗得16分排16位，繼續有降級威脅，同時也是球隊自1930/1931球季以來開季最差成績。

里茲聯最大問題是，其全場緊迫戰術已被對手破解，各隊都深知只要自己球員能擺脫里茲聯人釘人戰術後，就可有射門甚至進球的機會。加上里茲聯傷兵滿營，兩大主將兼英格蘭代表 凱爾文·菲利普斯 Kalvin Phillips 和 帕特里克·班福特 Patrick Bamford 都有傷在身時常缺陣，直接影響了球隊成績。

對手兵工廠近期表現只是平平，近6場聯賽成績是3勝3敗，跟早前各項賽事8勝2平10場不敗的佳績有點差距。不過槍手聯賽最近6場3敗當中有2場是敗於曼聯和利物浦之下，而周中擊敗西漢姆聯之後，更以16戰有29分排聯賽第4位，是球隊425日以來，首次打進了聯賽榜前四。

事實上，兵工廠在本賽季真的是「欺善怕惡」，聯賽6場敗仗當中4場是面對Big 6球隊。本場遇上近況低迷排名16的里茲聯，應該又是時候發揮其欺善怕惡本色。

推薦︰ <足球>519 兵工廠[email protected]里茲聯 大小[客隊] (兵工廠FC 大 1.5)；不讓分 (兵工廠FC)

霍維 要到明年1月轉會窗重開後才可以為紐卡索聯增援（圖片來源︰達志影像）

曼城周中大破里茲聯7:0，為繼續鞏固球隊的領先位置，周日對護級球隊紐卡索聯，目標自然是全取3分，以求在「聖誕快車」賽程前繼續排榜首位置。

【足球-英超】[曼城@紐卡索聯][12/19 (日)22:15] [編號 667]

英超經曼城、利物浦和切爾西三強鼎立形勢已成，而三強也開始拉開跟第4位的兵工廠的距離。曼城大破里茲聯7:0後聯賽7連勝，17場聯賽13勝2平2敗有41分排首位，而球差也大為改善至+31。特別是比利時中場指揮 凱文·德布勞内 Kevin De Bruyne 終擺脫傷勢困擾重拾狀態，在對里茲聯時梅開二度。有了他在陣，曼城攻勢更加凌厲。

相反對手紐卡索聯飽受降班威脅，聯賽16戰只有1勝7平9敗得10分排第19位。雖然換了新總教練 埃迪·霍維 Eddie Howe後，球隊終取得本賽季首場聯賽勝仗，但在遇上Big6球隊是全數敗陣，可見實力上的差距。紐卡索聯最大問題是沙烏地阿拉伯王室入主後是全球最富有球會，該隊卻要到明年1月轉會窗重開後，才可以增援。在1月之前，不宜對其有太大期望，故此本場先選讓分曼城勝，再看進球數大。

推薦︰ <足球>667 曼城@紐卡索聯 讓分 (曼城 (-1))；大小[客隊] (曼城 大 2.5)；總進球數 (4 球(或以上))