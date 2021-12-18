一般人認知的中風常會造成肢體癱瘓，引起家庭生活風雲變色，然而，醫學上稱為「暫時性腦缺血（transient ischemic attack，TIA）」，俗稱「小中風」，症狀比較輕微，有人甚至很快恢復，因此，多數民眾容易忽視。其實小中風可以說是中風的前兆，後續可能引發中風機率相對提高，必須加以嚴防。

●出現小中風症狀別輕忽 1周內可能引發中風

小中風的成因是由於大腦特定部位的血液供應暫時受到阻礙，導致產生神經系統的功能障礙，發作時類似中風症狀，可能突發性出現頭痛、頭暈、想吐，產生複視、視力模糊或暫時性失明等，部分會有耳鳴，手腳發麻無力、步態不穩，或突然大舌頭、說話遲鈍等情況。

醫學定義認為小中風通常符合「24小時之內恢復正常，且沒有任何神經學後遺症，以及神經學影像正常」的3個條件。

現代人往往因為工作忙碌、生活壓力大，在小中風症狀出現後多休息即獲得緩解、恢復正常，因而不放在心上。

順安復健專科診所滕學澍醫師指出，罹患小中風的患者，代表腦部及末梢血液循環已出現不良警訊，歷經小中風的1周內，很可能引發真正中風，根據臨床統計資料，缺血性中風患者當中，有30%過去曾經歷過小中風。

●促進及預防末梢血液循環不良 遠離小中風威脅

小中風好發族群包括慢性心血管疾病、三高患者，其中血壓長期偏高，容易導致血管壁脆弱、內膜受損、甚至破裂，最後引發腦血管出血；高血脂表示血液裡脂肪堆積過多、壞膽固醇高，會造成動脈粥狀硬化，血管愈變愈狹窄；高血糖容易導致血管受損不易修復，血循變差。其他如抽菸、肥胖、生活壓力大、作息不正常、飲食不正常又不愛運動，都容易讓身體及血管產生慢性發炎，提升小中風的機率。

預防小中風發生，罹患先天心臟血管疾病及三高患者，必須服藥控制，作息規律、適當舒壓，多攝取高纖蔬果，補充足夠的水分，飲食少油、少鹽，戒菸酒以及適度運動。

滕學澍醫師補充說明，就醫檢查排除因頸椎、腰椎或周邊神經壓迫導致的手麻腳麻，經由醫師及藥師建議，平時可適時使用銀杏萃取物保養，能有效促進及預防末梢血液循環不良，並改善末梢血液循環，幫助組織器官正常運作，維持身體機能健康。

滕學澍醫師強調，天冷是中風好發時節，老年人早晨應緩慢起身、穿好衣物保暖，喝一杯溫水促進血循，出門應戴毛帽避免吹風。當感覺身體出現不適，建議就醫進一步檢查，才能防患於未然。