四大公投條文太複雜？ 白話懶人包告訴你

重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁四大公投案今日上午8點起進行投票，投票截止時間為16時。為讓讀者最快速度掌握四大公投案內容、影響與通過門檻，《中時新聞網》特別製作「一分鐘看懂四大公投」影片，讓讀者在投票前，仍可快速掌握四大公投關鍵內容。

★第17案：你同意重啟核四嗎？

同意→核四重啟，核燃料97%仍是可利用能源，3年內做完熱測試可商轉。

影響：核四廠位於地震帶，可能衍伸核災風險。

不同意→台灣目前發電來源以火力為主，約佔總來源的八成。

影響：燃燒火力造成空汙、用電旺季易發電不足。

★第18案：你同意政府應禁止萊豬進口嗎？

同意→修法禁止進口含萊劑之豬隻肉品與內臟、再製品。

影響：蔡英文總統表示會影響台灣對外經貿布局。

不同意→維持現狀，控制萊克多巴胺劑量與國際標準相同。

影響：國人攝取豬肉較多，未必適用國際萊劑標準。

★第19案：你同意公投和大選同時舉辦嗎？

同意→最快於「111年九合一選舉」就可使用，降低投票行政成本。

影響：吳怡農說「對民主不好」；賴清德認為焦點分散。

不同意→公投投票與選舉投票分別利用不同期間進行，。

影響：若投票率低於門檻直接否決，不符合「直接民主」。

★第20案：你同意三接遷離桃園大潭海域嗎？

同意→中油第三天然氣接收站已建部分應清除，未建部分在區域內不得續建。

影響：電能供應恐造成廢核政策走不下去。

不同意→經濟部增加預算150億執行三接外推方案，預計於2025年供氣。

影響：桃園大潭藻礁海岸及海域生態遭到破壞。

▲怎樣才算是公投選票通過呢？

1、同意票多於不同意票。

2、同意票總數達495萬6367張。