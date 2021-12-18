「金曲歌王」王力宏日前宣布結束8年婚姻，沒想到李靚蕾噤聲2天後，發表毀滅式宣言，痛揭王力宏8年婚姻期間約砲又召妓，還遭受他們一家人冷暴力，有網友就聯想到昔日「康熙來了」某集片段，郭世倫爆料有男偶像私下「玩超兇」，當時小S看到紙上名字嚇得狂奔，因此質疑當時說的就是王力宏。

有網友挖出郭世倫昔日錄《康熙來了》「演藝圈真的不能說的祕密」該集時，爆料從酒店小姐口中得知某形象端正的男偶像，私底下其實玩超兇，不僅會對小姐毛手毛腳，還會帶小姐出場，當時他在紙上寫下名字時，更表示：「真的要寫嗎？我手都冒手汗了」，讓人推測是個演藝圈的極大咖。

而小S拿到紙條看到名字時，直接當著所有來賓仰天長嘯，還拿著小紙條在攝影棚狂奔，不斷吼著要跟媽媽講，沒想到其他來賓圍住還想偷看時，她更直接把紙塞入口中，企圖毀滅這不能說的秘密，也讓網友留言：「多年後終於得到解答了」。

李靚蕾除了爆料王力宏各種誇張行徑，都強調在男女關係方面「你的三觀也是顛覆我的見識。對象/前對象和他們的好友，大家一律以『好朋友』相稱」，更直指他結婚後還劈腿外遇、召妓，甚至拍下熱吻、奶貼的照片，導致她心灰意冷決定離婚。