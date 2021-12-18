好市多的德國豬腳深受許多人喜愛，一名人妻突然想吃，便讓老公去買回來，結果老公的確買了東西回來，但卻買成鹹豬肉，讓她超級崩潰，不能理解長相落差超大的兩樣產品，究竟是怎麼買錯的？而她的老公解釋說因為鹹豬肉和豬腳混放才導致他拿錯的，讓這名人妻無奈大嘆「你買東西可不可以有點靈魂？」引起網友熱議。

一名女網友日前在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文分享，讓老公自己去好市多採買，並叮囑對方要記得買德國豬腳回來，結果老公的確買了東西回來，但買的竟然是「鹹豬肉」，讓原PＯ大傻眼。

女網友透露，老公發現自己買錯東西後，竟然解釋說「這個鹹豬肉就混在豬腳那邊，很容易拿錯嘛！」讓她無奈直呼「你買東西的時候，可不可以有點靈魂啊？」畢竟豬腳和鹹豬肉長相就差很多了，仔細看的話怎麼可拿錯呢？

後來女網友親自去了好市多把豬腳買回家，但她到現場後發現，老公所言不假，豬腳那邊的確參雜了好幾盒的鹹豬肉，但就算這樣，也不至於把鹹豬肉當成豬腳啊！

貼文吸引8千多人朝聖，不少人妻留言笑虧，你不孤單！老公都是這樣。好像肉沒煮熟前，都分不出來是哪種肉，蔬菜種類也傻傻分不清楚，讓他們出去補貨生鮮都超沒有靈魂的！「隊友常問山茼蒿跟茼蒿不是一樣的東西」、「叫老公拿雞肉出來退冰、回家後要煮發現退冰的是松板豬」、「天下的老公都一樣，叫他買A餐都會帶B餐回來」。

也有許多網友笑說，沒關係啦！至少都是豬肉，而且好市多的鹹豬肉也蠻好吃，主要是比吃豬腳還要更方便，「鹹豬肉也很好吃，我家冰箱必備」、「鹹豬肉炒菜、炒洋蔥，加泡菜用生菜包起來，超好吃」「沒關係！鹹豬肉也很好吃，德式變台式」。