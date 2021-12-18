天使先發投手「雷神」辛德加（Noah Syndergaard）將會成為十多年來首位穿上34號球衣的天使球員，這是前天使投手亞登哈特（Nick Adenhart）的背號。亞登哈特在2008年登上大聯盟，2009年4月被酒駕撞死，年僅22歲。當時亞登哈特才剛剛投完2009年第一場先發，繳出6局無失分。

對於英年早逝的亞登哈特，球員們出於尊敬而不再使用他的背號，直到辛德加季外加盟，亞登哈特的家屬認為該是撫平傷痕的時候了。亞登哈特的繼父對美媒《The Athletic》表示辛德加是最適合使用這個背號的人，大部分棒球迷不知亞登哈特的存在，辛德加這樣的優秀投手足以喚起大家的注意，讓他們知道當年發生在亞登哈特身上的悲劇。

2009年美國時間4月9日深夜，亞登哈特在加州富勒頓發生車禍，當時一位酒駕者開休旅車闖紅燈、攔腰撞上亞登哈特的座車，車上兩人當場死亡，包括亞登哈特的另外兩人送醫，最後亞登哈特傷重不治，僅剩1人在手術後存活。酒駕者肇事逃逸，他是在駕照被吊銷的情況下駕車，隔年被以3個「二級謀殺」定罪，判處51年徒刑。

辛德加原先在大都會的背號就是34號，他本來也要自行更改背號，但在天使球團的說服之後續穿34號球衣。※中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障。