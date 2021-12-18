最近氣溫突降，容易引起感冒、咳嗽、鼻過敏加重、甚至氣喘發作等疾病，對於呼吸道敏感的人是一大考驗。面對即將來臨的寒冷冬季，讓我們一起從食、衣、住、行、育樂五個面向來了解具體的呼吸道養生方法吧！

●食：冬忌生冷，食宜溫潤

寒冷的冬季忌生冷飲食，像是生食、瓜類、冷飲等；肺喜潤，所以像是百合、木耳、山藥等滋潤的食材，很適合用來搭配白肉入菜，溫潤養肺，改善呼吸道敏感的狀況。

由於現代飲食豐富，冬令進補已不適合使用燥熱補品，宜視個人體質與脾胃功能調整個人化的配方。

●衣：穿燒卡贏呷補，口罩必不可少

台語有句俗諺：「穿燒卡贏呷補」，蘊含養身的智慧。中醫非常重視人體的陽氣，衣著保暖就是簡單而重要的顧護方法。穿暖配合口罩，可以保持呼吸道的溫暖與濕度，降低冷空氣、病菌或空汙對呼吸道的刺激。

●住：注意居家溫度與空氣品質。

冬季的冷氣團常帶來沙塵與空汙，其中PM2.5等微小分子空汙，很容易引起呼吸道相關症狀

如咳嗽、氣喘、過敏，甚至使得血管彈性惡化，增加心血管疾病的風險。選擇適合的空氣清淨機，改善室內空氣品質，可減輕因空汙造成的呼吸道疾病。

●行：空汙少外出，早睡晚起以待日光，頭髮吹乾。

冬季出門前關心一下戶外空氣品質，空汙嚴重時減少外出。中醫養生注重與時同步，寒冷的冬天務必早睡晚起，等太陽出來後再外出活動，可以保護身體的陽氣，減少因寒冷而產生的呼吸道疾病。

日常也要注意，洗髮後務必吹乾，入浴時也要注意溫差，避免引發心血管急症發作。

●按摩鼻翼、溫敷胸腹可緩解

針對呼吸道的症狀，可以透過穴位按摩及溫敷來改善。

容易鼻塞、鼻涕多的患者：可按摩鼻翼兩側(鼻通穴、迎香穴)

容易感冒、胸悶、咳喘者：可以按摩手部的合谷穴、內關穴

想促進身體循環者：可溫敷胸骨附近(華蓋穴至膻中穴)及臍下區(氣海穴至關元穴)，溫暖胸腹，增強抵抗力。

以上五大方向的呼吸道養生方法，簡單易行，多多在生活中實踐，便能長保呼吸道健康。

(圖/李艾玲中醫師提供)

※本文作者為民安中醫診所院長李艾玲中醫師。