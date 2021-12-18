王力宏和李靚蕾15日一早被爆婚變，李靚蕾在17日晚上突然發4500字長文，揭穿王力宏在8年婚姻期間約砲又召妓，還遭受他們一家人冷暴力。

李靚蕾一開始訴說，當初如果知道王力宏想過「單身」生活而離開這個家，她要自己單獨帶大三個小孩，是不會答應的。而嫁給王力宏這麼多年，被他和他家人不斷懷疑、羞辱和冷暴力，被逼簽署不平等協議。

王力宏訴苦求救說37歲無法自己做任何決定，李靚蕾伸出援手後，才發現自己只是棋子，王力宏躲在後面奪回權利，利用媒體關係保護自己，而李靚蕾卻扮黑臉當了擋箭牌，承受所有負面新聞。

而新聞爆開後，李靚蕾不滿說，王力宏馬上大動作幫自己澄清，獨善其身，卻未幫她說明，「一個女人的名聲也是很珍貴，我以後還有很長的人生要過」，為了保持優質形象詆毀李靚蕾，王力宏卻躲在親友後面各種霸凌她！

李靚蕾強調，王力宏的「三觀」也是顛覆她，她16歲時認識26歲的王力宏，稱讚他體貼入微，幫她拿包包，帶她出去玩，對偶像沒有戒心，牽了手，自然在一起，發生關係，隔天早上卻說不想談感情。

李靚蕾更披露，後來發現她這樣的角色，王力宏在其他城市也有這樣的朋友，被拍到帶女生回家過夜，也被拍到召妓，「這些你都有跟我承認，但坦承你沒有辦法控制自己」，王力宏打了幾星期電話挽留，保證不再這樣，強調以後「我就是你的唯一」，所以才讓李靚蕾點頭，後來慢慢走向共組家庭的路。

但有一天，上海演唱會結束，李靚蕾找不到人，後來發現王力宏跟砲友狂歡，還拍各種「奶貼」、「舔唇」照片。

李靚蕾繼續說，王力宏有一個女生砲友，已婚有小孩，不但一起騙她老公，還邀她到家裡來，「我覺得不舒服」，王力宏因此生氣。

李靚蕾還爆料，王力宏召妓對象的特徵，有些是身邊的工作人員，讓她情何以堪。即使種種，還是原諒王力宏，退出他的生活，不吵架，在家等著王力宏，想回家再相聚。但王力宏還是要自私的離婚。理由竟是如果看見喜歡的女生，不想讓人家背負小三的罵名，李靚蕾說不願意，就被霸凌和羞辱。

李靚蕾最後說，他已經給王力宏一切想要的，隱忍退讓原諒，希望能換來小孩在和諧快樂的家庭成長，結果只是換來王力宏的缺席，「缺席的人永遠有藉口」。

她決定站出來，是希望不會再有女生跟他經歷一樣的事情，步上她的後塵。而她也會重生，善待自己。「行到水窮處，坐看雲起時」。會依靠上帝，一步一步走下去！