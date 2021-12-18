1名在速食店工作的女網友，近日在TikTok分享清潔油炸區與換油的影片。從影片來看，儘管她有確實清理，但仍自油槽中挖出許多黑色泥狀物。這段影片觀看次數已破689萬，網友紛紛在影片下方討論自己看法，不少人表示「再也不吃速食了」。

這段12月3日發布的影片，展示女子如何更換油炸區的油。工人首先將工具浸入每個油槽之中，確定哪個池子需要更換油。她表示，「我在找哪個需要更換；坦白說，兩格油槽狀況都很糟」。

隨後她取出油槽中的架子，安放在垃圾桶上。然後她將油全數排空，此時油槽處處可見明顯黑色泥垢。當她使用工具刮除槽壁時，明顯可看到黑色泥狀物一團團被刮下來，隨後她在使用紙巾擦拭乾淨，然後重新添滿新油。在後續她發布的影片中，她展示給觀眾看，刮掉的油脂有多後，且一層層剝落。

網友在底下回應，「好吧！我再也不會去速食店吃飯」。當有網友質質疑怎麼沒有常常清洗時，有人回應「如果我跟她們拿一樣的薪水，我也不會換油」；但也有在速食店工作的職員表示，「看來有些網友搞不清有沒有換油，以及有沒有徹底清潔的差別」。

這些回應讓女網友再次公布影片，展示何謂「徹底清潔」。影片中她使用清潔劑噴滿油槽並浸泡一會，等到油漬與泡沫充分融在一起後，才徹底擦洗。她表示，「我能清乾淨很多東西，我很高興我能努力這樣做」。