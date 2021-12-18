遠東SOGO忠孝館即日起至26日前於12F活動會館舉辦「WEDGWOOD寢具暨WMF鍋具聯合特賣會」，現場各式寢具、鍋具3折起，可趁年底前除舊布新；同時網羅世界各國的家居名品，從寢具香氛、餐廚生活、日用收納與生活家電，季末感恩回饋2折起。
特賣會中，每日一物有驚喜價，12月20日限日推出Wedgwood超細纖維抗菌枕，原價1980元、特價399元，限量100組，趁此入手最超值。此外，受主婦們青睞的德國精品餐廚WMF鍋具，不銹鋼炒鍋、平底煎鍋及快力鍋等都受歡迎。
活動期間持遠東商銀信用卡快樂享4％回饋，累積消費滿5000元，可兌換4% SOGO電子抵用券，回饋無上限；趁折扣期間消費再享回饋。另，同場加映角落小夥伴耶誕特展，多款超萌小物溫暖你心，Sanmin角落耶誕屋+耶誕節小公仔，任選2件特價888元，可為交換禮物做好準備。
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