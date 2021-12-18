王力宏和李靚蕾8年婚姻日前正式宣告畫下句點，原以為事情就此落幕，李靚蕾昨(17日)發出毀滅長文揭露與王力宏離婚真相，除了爆料對方用情不專、性生活混亂，最後還語帶玄機說：「希望你也可以誠實的面對自己，不要在意世俗的眼光，跟對的人在一起」，疑似暗示過去王力宏性向之謎是真的。

45歲王力宏1995年發行第一張專輯《情敵貝多芬》出道，之後更因帥氣外型、高學歷，被外界封為「優質偶像」，昨晚連李靚蕾的長文中也提及此事，談到兩人交往經過，表示自己16歲時就跟王力宏認識，從此曖昧不斷，「因為你是優質偶像，我沒有任何戒心，我們自然的在一起，發生了關係。隔天早上你卻說你不想談感情」，讓李靚蕾十分震驚，直言從來沒遇過這樣的事。

王力宏外型帥氣，出道後曾和張惠妹、舒淇等人傳緋聞，但同時關於他同性傾向的傳聞也不斷，2019年王力宏和李靚蕾迎來第三胎小兒子，當時好友「黑人」陳建州被問到此事，媒體好奇他與范瑋琪是否也想跟上好友生第三胎？陳建州當時回應：「一次兩個夠了啦！力宏生三個…他是想證明一些什麼是不是？」，大虧王力宏性向之謎的玩笑。

而王力宏8年前公開宣布與李靚蕾結婚，也算是用行動向過去性向之謎的傳聞做切割，但近來兩人離婚，李靚蕾除了爆料他性生活混亂，和其他女性朋友過從甚密，最後還拋下一句話：「希望你也可以誠實的面對自己，不要在意世俗的眼光，跟對的人在一起」，似乎暗示王力宏的真實性向，也引來外界討論。