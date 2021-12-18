【LIVE直播】1218公投日！行政院長蘇貞昌育林國中進行投票

四大公投案今日（18）上午8點整開始投票，行政院院長蘇貞昌8點整準時現身新北市立樹林區育林國民中學投票所，值得注意的是他帶著妻子詹秀齡同行，因現場人潮眾多，蘇與妻子排隊許久才得以入場，期間兩人不時交頭接耳，行政院發言人羅秉成也到場陪同。

行政院院長蘇貞昌與妻子詹秀齡。（圖／本報系影音截圖）

蘇貞昌步入投票所前接受媒體聯訪表示，台灣能否與國際貿易、能否能源轉型，這些都非常關係台灣前途跟經濟，非常期待所有民眾出來投票；公投跟其他選舉不一樣，公投到現在都還可以宣傳、拉票，請大家一定要踴躍出來投票，至於其他問題，待投票結束再跟大家報告。

蘇貞昌隨後與詹秀齡一同前往投票，因現場人潮眾多，兩人排隊許久。期間，詹與蘇不時交頭接耳互動親暱，詹也貼心為蘇準備投票相關用具；進入投票間前，蘇不時抬頭張外，而羅秉成也上前與蘇談話。

行政院院長蘇貞昌。（圖／本報系影音截圖）

投票結束後，蘇貞昌與詹秀齡步出場外，特別向一位年長婦女致意，蘇還拱手作揖三下加鞠躬向對方行禮，詹也跟著蘇一起向這位長者致意；隨後一位自稱男性長者也與蘇搭話，蘇得知對方高齡95歲後，驚呼大喊並不斷作揖、鞠躬行禮。語畢，蘇與詹搭車離去。