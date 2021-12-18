不少人會認為，當脾胃出狀況時就會有胃痛、腹瀉、腹痛、腹鳴等現象，其實脾胃所涉及的範圍相當廣泛。扶原中醫體系總院長郭大維及資深醫藥記者王瑞玲共同出版《讓腸胃動起來 》提到，以下這十種症狀，會時常發生在日常生活當中，但很多人卻不曾注意過，當這些日常的症狀開始跟以前不一樣時，請務必多加留意，因為很有可能代表你的脾胃出問題了。

一、打嗝

以中醫的角度來看，打嗝又稱「呃逆」，為胃氣上逆所引起的現象，像是吃太飽、吃太快、吃太多產氣的食物、情緒壓力等等，都有可能會造成打嗝，一般短暫且可以自然停止的打嗝，皆屬於正常的生理現象。但如果是過於頻繁地打嗝且伴隨著胃部不適、咽喉灼痛、胸口悶痛感，很可能是胃部疾病所引起，例如胃食道逆流、胃潰瘍、十二指腸潰瘍等等。

此外，腦部腫瘤、中風、頭部外傷等中樞神經出現問題的患者，甚至某些類型的癌症，都可能會出現頑固性呃逆，建議當打嗝停不下來時，應及時就醫，找出病灶對症治療。

天冷腸胃凍未條 務必重視10大症狀 這種屁味最糟糕。(示意圖/Shutterstock)

二、放屁

中醫將放屁、排氣稱之為「矢氣」或「屎氣」。每一個人都會放屁，適量的放屁對身體是有利的，反映著體內的氣機通暢。郭大維院長指出，但如果出現以下這些放屁類型就需要多多留意，有可能是身體疾病的症狀：

❶多屁

在中醫認為，經常性的放屁並非是在排毒，而是腸道消化不良，或是腸道壞菌太多時所引起的。正常來說，一天的放屁次數在十四～二十六次皆屬正常範圍，若超過這個數字就代表多屁。當脾胃虛寒時，排氣會變多但不臭；若脾胃濕熱，排氣不但多且臭。基本上放屁次數過多，大多和腸胃功能有關，例如腸躁症、便祕等，都可能引起多屁的症狀。

❷臭屁

中醫認為，經常排臭屁，是腸胃較虛、消化不良，脾胃濕熱讓腸胃運化停滯所致。而大多數的屁是無氣味的，會有臭味的原因多來自於「硫化物」的成分，和日常飲食有相當大的關係。經常暴飲暴食、進食過多的燥熱食物，例如起司、紅肉等，這些黏膩難消化的食物，都會導致腸胃運作失常，也更容易造成難聞的屁味。

此外要特別注意的是，當腸道發生病變，例如潰瘍、慢性發炎、腸道有出血，甚至惡性腫瘤等現象時，排出的屁味也會更加刺鼻。

三、脹氣

脹氣最常發生在吃壞肚子或吃到腐敗的食物、胃痙攣、腸絞痛等情況，但長期找不到原因，或是突然發生且無法緩解的脹氣問題，就要考慮其他病因的可能性，像是胃發炎、腸道感染，甚至是癌症等，都可能造成胃脹氣。

就以大腸癌來說，腫瘤會阻塞腸道而導致腹脹，早期的胃癌通常也沒有太多症狀，大多以上腹部脹氣或消化不良等模糊症狀表現。

四、便祕

在中醫上認為，便祕大致有四種證型：

❶腸胃燥熱：飲食不正常、吃過度辛辣、油膩的食物。

❷陰寒凝滯：喜歡吃生冷食物。

❸氣血不足：久病體虛，像是有糖尿病、急慢性腎病、腎發炎的患者，尤其是老年人。

❹氣機不通：久坐少動、情緒憂鬱、容易煩心者。

大部分的便祕都可以透過飲食或生活習慣來調整，但當你的便祕型態伴隨著這些症狀，還是建議需考慮就醫，以免症狀惡化。

五、腹瀉

腹瀉在中醫裡面稱之為「泄瀉」，認為「泄瀉之本，無不由於脾胃」，可見腹瀉和脾胃的關係最為密切。

腹瀉主要是由病毒、細菌感染所引起，原因包括食物不潔、食物中毒、食物寒涼、消化不良等。約有八成患者是屬於急性腹瀉，而慢性腹瀉致病原因比急性複雜，例如克隆氏症、潰瘍性腸炎、腸道感染性疾病，甚至是大腸癌、小腸吸收不良等病症，都可能有長期腹瀉且排便帶血，甚至還有體重下降或貧血等症狀。

急性腹瀉是指，一天之內腹瀉超過四次，且持續超過三天、甚至是兩個星期都未能緩解，患者可能會有脫水的現象，尤其是發生在身體比較虛弱的年長者及幼童時，要更加留意，恐會有大量脫水，甚至產生休克的情況發生。而慢性腹瀉則是，腹瀉情況超過兩個月都未有改善，且體重有明顯下降或貧血的情況發生。

六、腸鳴

腸鳴又稱叫腹鳴，是指腸動有聲。中醫認為，若鳴響在胃部，是為中氣不足、胃腸虛寒；若腹中腸鳴如雷，多為風、寒、濕、邪，以致腸胃運作紊亂所致；腹內有腸鳴聲，會有腹脹、胃腸功能傳導減弱所致。

有些人的肚子動不動就咕嚕咕嚕叫不停，肚子餓也叫，不餓也叫，每當在重要場合或安靜的場所都會讓人瞬間尷尬。當腸內好菌、壞菌、菌體失調而產生大量氣體，使腸胃內容易產生幅度過大或異常移動時，就會出現「腸亢進」，也就是腸鳴的現象。

短暫的脹氣腸鳴不大會被視為疾病，但若腸鳴次數增多、聲音增大且伴隨其他不適，如腹痛、腹脹或食慾低下等，或是腸鳴時間超過一個月以上，就可能表示有腸胃發炎的症狀，最好安排檢查，排除是否有長息肉、腫瘤等疾病。

七、厭食

中醫厭食稱之為「納呆」，主要是脾胃功能失調所致，也是一種進食障礙。厭食可分為三種證型：

❶脾氣胃虛型：通常患者精神較差、臉色枯黃、拒食、易出汗、舌苔薄白，稍微進食，糞便呈稀薄或含有不消化的食物殘渣。

❷積滯不化型：通常患者形體偏瘦，食之無味，也沒有食慾。

❸胃陰不足型：通常患者容易口乾舌燥、皮膚乾而無光澤、大便乾燥、舌苔少且偏紅，不喜歡進食。

一般會從疏肝解鬱進行調理，並加以調理脾胃，都可以獲得很大的改善。當自己或是身邊朋友有以下症狀時，就可能要警覺有厭食的發生：

①突然開始挑食。

②明明沒吃多少東西，卻突然開始劇烈運動。

③吃完東西就開始催吐。

④體重極速劇減。

⑤注意力不足、情緒焦慮。

⑥過度在意自己的體重變化。

《讓腸胃動起來 》作者，扶原中醫體系總院長郭大維(圖右)及資深醫藥記者王瑞玲。(圖/時報出版提供)

八、暴食

上面提到的厭食，暴食行為障礙也是飲食失調的一種疾病，中醫認為的暴食是屬「脾胃濕熱」夾帶肝鬱體質。所謂暴食的定義是指，無法控制過度的飲食行為，診斷準則包括：

①無法控制自己進食(包含份量)。

②過度進食後會有強烈的罪惡感，並用激烈的補償性行為避免體重增加，如催吐、服用瀉藥、灌腸等。

③以上行為在一周內出現兩次以上，並持續三個月就可能有暴食的傾向。

在治療上除了緩解焦慮的情緒，同時一併改善因暴食所引起的脾胃失調，著重在健脾利濕、疏肝理氣。

九、燒聲、久咳不癒

一般來說，沙啞或是咳嗽，很多人的直接反應都會認為是支氣管發炎，或者是肺部出現問題，但其實排除掉肺部疾病的因素，有些腸胃問題也會造成喉嚨沙啞或久咳不癒等現象，最常見的就屬於胃食道逆流。通常由胃酸引起的咳嗽症狀，往往會伴隨著喉嚨卡卡以及胸口灼熱感，躺下時症狀更加劇。

十、大便出血

以中醫的觀點來看，便血也稱之為下血。有些患者便血情形有一段時間，但卻一直認為是痔瘡所引起的現象，忽視了便血的警訊。

若以初步的出血顏色來做簡單的判斷，痔瘡出血的顏色多為鮮紅，而腸胃道出血或是腫瘤所造成的出血顏色，因為在腸胃道停留的時間較長，所以往往會偏暗紅色，甚至為黑色，但並不代表鮮紅色的血便就都是痔瘡所引起的。若腫瘤的位置靠近肛門處時，也會排出鮮紅色的血便。當出現便血症狀時，若伴隨著腹痛或大便形狀改變時，最好可以盡快的安排就醫檢查。

※本文節錄自：【讓腸胃動起來：暖男中醫師教你順時養生術+養腸操，遠離胃痛、腹脹、便祕、食慾不振】一書／時報出版