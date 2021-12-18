王力宏日前宣布與李靓蕾結束8年婚姻，還說以後還是一家人，讓不少人以為兩人好聚好散，未料，昨晚李靓蕾卻發文指控王力宏約砲和冷暴力，引發各界關注。對此，女醫師黃宥嘉也發文說，將自身過錯全推卸到別人身上的人，就是華人社會的毒瘤「媽寶」，很感慨與優質男神的婚姻與渣男的婚姻好像沒差多少。

黃宥嘉今在臉書發文說「很感慨在優質偶像男神旁的婚姻，其實跟在渣男旁邊的婚姻好像也沒差多少！」社會對優質男神的標準實在太低，又或者是包裝太精美，所以男神很放心地去墮落了？

黃宥嘉表示，她想要給李靚蕾安慰與擁抱一下，因為她才是優質的現代女性。勇敢把事情說出來，不要被根本不在乎妳的人惡意中傷、隨便打發。

黃宥嘉引述李靚蕾在貼文中說的話「你動用了你的人脈和媒體關係拿我當擋箭牌用攻擊我的方式保護了你自己，做錯事的人是你，但我和你媽卻乘載了所有的與論和負面新聞，你卻獨善其身。」將自身過錯全推卸到別人身上，她閉著眼睛都能想到，這就是華人社會的毒瘤「媽寶」。讓不少網友看了拍手叫好。