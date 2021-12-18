冷空氣發威，南投今晨出現10.5度，台北市也只有14.3度。白天水氣減少，濕冷逐漸轉乾冷，但回溫有限，北部高溫不到20度，其他地區維持20多度。氣象專家警告，下周起受「雷伊」颱風殘餘水氣影響，大量降雨往台灣輸送，中南部地區要嚴陣以待！

這波冷空氣自昨午後發威，全台氣溫一路下滑，南投中寮今晨6點來到10.5度，寫下全台最冷；台北市氣象局測站14.3度，未達「大陸冷氣團」標準。白天稍微回溫，雲層較厚，天氣還算穩定。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，今北海岸、大台北東側及東部有局部短暫雨，新竹以南晴時多雲。各地氣溫：北部12至18度、中部12至24度、南部13至26度、東部12至24度。明天氣穩定，中南部山區有零星飄雨機率，東部也有短暫陣雨。

吳德榮指出，「雷伊」颱風已進入南海，明起大迴轉並減弱，預估21日將成為熱帶性低氣壓，無侵台機率。根據模式模擬，其殘餘水氣直往台灣來，帶來大範圍明顯降雨。吳德榮提醒，這場雨對於已進入旱季的中南部相當少見，雖可貢獻水庫，民眾仍要注意強降雨所帶來的影響。