四大公投案投票登場，苗栗縣長徐耀昌18日上午8點多，前往頭份市忠孝里活動中心投票，徐耀昌除了慰勉投開票所工作人員及維持秩序安全的警察人員辛勞以外，也鼓勵民眾踴躍出門投票。

苗栗縣長徐耀昌18日上午一早8點多，就前往頭份市忠孝里投票所投票。（李京昇攝）

苗栗縣長徐耀昌完成手部消毒與量體溫後，慰勉現場工作人員。（李京昇攝）

徐耀昌說，投票是台灣公民權益跟義務，所以大家要盡可能善盡社會責任，所以他也來到頭份忠孝里的投票所，投下神聖一票，不論公投結果，站在行政單位一定秉持公正立場。

他表示，投票是向政府表達自己的想法最直接的方式之一，今天雖然氣溫有點冷，但還是鼓勵大家踴躍投票。徐耀昌完成投票後，緊接著馬不停蹄的前往下一個縣政行程。