王力宏離婚後遭老婆李靚蕾毀滅性爆料，包含召妓、約砲等惡行，多年好男人形象瞬間跌入谷底，汽車代言更是30小時就被撤換，昔日將他從礦泉水品牌代言人撤換掉的董事長之女宗馥莉，當時被網友怒斥「忘恩負義」，如今則是被大讚「有先見之明」。

王力宏靠著兩岸三地的高人氣，被大陸知名礦泉水品牌相中擔任代言人，而且一當就是20年，過程中即便身價翻漲，代言費也從不漲價，據悉是為了感謝董事長宗慶後慧眼識英雄，不過董事長之女宗馥莉2019年上任後，第一件事就是大動作將王力宏撤換掉，慘遭網友怒斥根本是「忘恩負義」。

宗馥莉上節目接受訪談時，直接表示不喜歡代言人王力宏。（圖／微博）

宗馥莉之前上節目接受訪談時，直接表示不喜歡代言人王力宏，更直言：「因為他年紀大了，有審美疲勞，一天到晚看著一個代言人，從青年看到中年，從中年看到老年，你覺得好玩嗎？」如今隨著王力宏被李靚蕾毀滅性爆料，讓網友大讚：「根本是先知，唯獨妳是人間清醒」。

李靚蕾毀滅式爆料王力宏出軌還約砲，直指對象包括人妻「明知違反法規，也要飛奔去她家找她聚會」，此段發言讓網友質疑根本影射徐若瑄，而徐若瑄隨即發文否認，並要求撤回不當報導和發言，否則一律訴諸法律絕不寬待。