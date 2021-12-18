1218公投》嘉義市長黃敏惠完成投票 籲市民用投票擦亮民主聖地的招牌 09:122021/12/18 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義市長黃敏惠與母親今天一早到投開票所投公投票。（廖素慧攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義市長黃敏惠與母親領取公投票。（廖素慧攝） 嘉義市長黃敏惠與母親將公投票投入票匭。（廖素慧攝） 嘉義市長黃敏惠呼籲市民出來投票 訂閱影音： 中時新聞網 嘉義市長黃敏惠與母親今天一早8時到投開票所投公投票，也有不少民眾趕早排隊等著進入投開票所投票，黃敏惠表示，投票是人民的基本權利，希望嘉義市民出來投票擦亮民主聖地的招牌。 黃敏惠表示，這是人民民主的基本權利，每個人都出來盡國民的義務，大家經過仔細思考後用投票表達意見，因而今天一大早就陪同媽媽出來投票，嘉義市是民主聖地，出來投票把民主聖地的招牌擦亮。 張麗善直播講公投 民進黨台南大掃街 公投自己作主 別受政府擺布 #民主聖地 #投票 #黃敏惠 #出來投票 #招牌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1218公投》四大公投今登場 投票率成關鍵 藍綠天王猛催票 侯友宜：一定去投票 希望你也去 04:102021/12/18 焦點要聞 全國性公投投票日 楊文科呼籲縣民踴躍出來投票 08:562021/12/18 政治 1218公投》以恐嚇訊息影響投票 蘇偉碩告發陳吉仲違反公投法 04:102021/12/18 焦點要聞 1218公投》侯友宜怒斥公投玩成這樣 真不可取 04:102021/12/18 焦點要聞 香港立法會選舉明投票 僅3人自稱民主派 04:102021/12/18 焦點新聞 徐耀昌完成公投投票 呼籲民眾踴躍參與 08:532021/12/18 政治 侯友宜都生氣了 04:102021/12/18 時論廣場 蘇偉碩樂觀估投票率破5成 籲全民投票對抗造謠國家隊 08:332021/12/18 政治 決戰1218》 四大公投即時開票 16：00請看《中時新聞網》 07:152021/12/18 政治 投下公投票 證明「小英，你錯了」 04:102021/12/18 時論廣場 趙少康批為壓制投票率隱瞞疫情 鄭文燦駁斥 04:102021/12/18 政治要聞 政治熱門新聞 1218公投》最後一夜藍綠大拚場 沈富雄預測最後公投結果 - 政治 1218公投》民進黨能達成目標嗎 游盈隆吐6字 - 政治 上將備詢 中將咬耳多「不用回答」全都錄 網友怒：囂張跋扈還不滾下台 - 政治 1218公投》「明天會去投票嗎？」街訪民調 民眾反應跌破眼鏡 - 政治 1218公投》唐湘龍預測公投結果 判斷藍營這大咖會過關 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。