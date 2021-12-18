嘉義市長黃敏惠與母親領取公投票。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠與母親將公投票投入票匭。（廖素慧攝）

嘉義市長黃敏惠呼籲市民出來投票

嘉義市長黃敏惠與母親今天一早8時到投開票所投公投票，也有不少民眾趕早排隊等著進入投開票所投票，黃敏惠表示，投票是人民的基本權利，希望嘉義市民出來投票擦亮民主聖地的招牌。

黃敏惠表示，這是人民民主的基本權利，每個人都出來盡國民的義務，大家經過仔細思考後用投票表達意見，因而今天一大早就陪同媽媽出來投票，嘉義市是民主聖地，出來投票把民主聖地的招牌擦亮。