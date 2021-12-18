中國外交部網站18日消息，中國國務委員兼外長王毅17日在北京以視訊方式出席「一帶一路」國際合作高峰論壇諮詢委員會2021年度會議表示，今年一年來的實踐再次證明，共建「一帶一路」合作沒有因疫情衝擊而停滯，相反成為提高韌性、傳遞信心的希望之路；「一帶一路」從來不是什麼「地緣戰略」，而是推動落實2030年可持續發展議程，促進共同發展繁榮的發展之路；「一帶一路」更沒有製造所謂「債務陷阱」，而是實現互利互惠的機遇之路；「一帶一路」也不會破壞環境，而是低碳環保、應對氣候變化的綠色之路。

「一帶一路」國際合作高峰論壇諮詢委員會並發布2019-2020年度研究成果和建議報告。諮委會成立於2018年，作為非營利性、國際性政策諮詢機構，為「一帶一路」國際合作高峰論壇及共建「一帶一路」提供智力支持。

王毅指出，今年是大陸國家主席習近平提出「一帶一路」倡議8周年。8年來，共建「一帶一路」開拓進取，砥礪前行，以「硬聯通」為方向，以「軟聯通」為支撐，以「心聯通」為紐帶，取得實打實、沉甸甸的成就。

王毅稱，當前世界經濟復甦面臨關鍵當口。中方願從以下方面同所有合作夥伴共同努力：第一，堅持以人民為中心的合作理念；第二，踐行共商共建共用的合作原則；第三，堅持高品質、高標準的合作方向；第四，致力全球共同發展的合作願景。

王毅強調，今年是中共建黨百年。中共帶領中國人民百年奮鬥歷史中的一條重要經驗，就是堅持胸懷天下，既為中國人民謀幸福，也為世界共同進步作貢獻。將始終不渝地秉持和平、發展、公平、正義、民主、自由的全人類共同價值，堅持開放、不搞封閉，堅持互利共贏、不搞零和博弈，通過高品質共建「一帶一路」，為構建人類命運共同體提供助力。