王力宏8年前的感恩節投下震撼彈，宣布已經成為人夫，和正在哥倫比亞念研究所的李靚蕾閃婚，並強調王爸、王媽都很喜歡她，8年過去兩人生下2女1子，日前卻驚爆離婚，王力宏第一時間自稱是因為自己的不足導致婚變，而李靚蕾昨(17日)晚間發長文，揭露真正離婚真相，竟是王力宏用情不專，又不捨在外愛上的女生被稱做小三，才一心打算離婚。

李靚蕾的長文中說，兩人交往時期就像一般情侶的熱戀時期一樣，會說我愛你，但只是沒名分，而王力宏也跟李靚蕾發誓自己沒有同時跟別人在一起，只是不想談感情，然而後來李靚蕾發現，王力宏在每個城市都有像李靚蕾一樣的「朋友」，王力宏也承認是自己的問題，沒辦法控制自己。

李靚蕾發文。（圖／翻攝自李靚蕾Jinglei微博）

李靚蕾表示，自己婚後百般忍讓，最終決定退出對方生活，帶著孩子在家等他，等他想回來就回來，避免再繼續吵架，「但是你還是自私的要離開，理由竟是因為你如果遇見喜歡的女生，你不想她受委屈被人家說是小三，所以堅決要離婚」，李靚蕾不肯，便被王力宏言語霸凌。

王力宏和李靚蕾當時離婚消息一出時，外界都把矛頭指向李靚蕾作風強勢，和王媽媽個性不合，婆媳相處不睦才只好離婚，李靚蕾文中也委屈說：「我問你這些新聞不是事實你可不可以幫我澄清，你說，因為你在聲明中已經說了不會回應，所以不方便再做任何回應，我表示理解。結果....過了一小時刷新文，看到的卻是你被爆出軌，你馬上大動作地為自己澄清。原來你口中的我們，只有我，沒有我們」。