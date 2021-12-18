省錢環保又能衝！油電車成趨勢

人生想要擁有一台自己的車，又擔心養不起嗎？除了傳統燃油車，現在也有電動車、油電車提供選擇，前者像是特斯拉，以安靜、科技感受到推崇，不過充電畢竟不如油車方便，因此有越來越多人選擇「油電混合車」，結合引擎與電池兩大動力來源，具有低油耗、加速快，又能保有熱血引擎聲等優點。

各大品牌在2021年推出許多油電車款，《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調，近一年「燃油車與油電車」聲量趨勢，可看到油電車聲量不斷上升，共有63343筆，1月份歐盟因應環保，推出七期排放法規草案，限制氮氧化物的排放量在每公里30毫克，突顯油電車優勢，各大廠牌也因為推出新款，不斷帶動討論，整體討論度超越油車的42551筆，究竟過去一年中有哪些備受矚目的油電車款呢？

以下我們整理出「十大油電車挑選重點」，綜合網路聲量及網路好感度，選出「10大超人氣車款」，想要購車的你千萬別錯過！

油電車該怎麼選？看看網友怎麼說

◎油耗量

油電車最大優勢就是能比燃油車更省油，不僅環保對地球友善，許多車主在意的「費用」也是一大重點，因為油耗少，稅金跟油錢都省了一筆！因此「油耗量」就成為能源車的關鍵指摽，根據經濟部能源局公告的《109年車輛油耗指南》中，第一名則是TOYOTA Prius 26.7km／L，今年則被Honda：FIT e:HEV 26.9 km／L 超越，這點也讓網友熱議能源車優勢就在「市區塞車，油耗海放純油十條街」。

◎加速度等動力表現

油電車的好處，除了省油以外，還有安靜且平穩的瞬間加速，踩下油門時，不像燃油車會幾秒停頓與震動，油電車動力不延遲，行駛時大都是由電動馬達推進，汽油引擎則負責充電，但在上斜坡或加速時，引擎也能提供動力，讓油電車的加速度表現也能有跑車等級快感，因此油電車的綜效扭力、馬力也成眾多網友挑選重點，讓許多網友大讚「開過就回不去」。

◎廣角視野與安全系統

買車除了外觀、價格、性能等相關要件符合需求，不可忽視的還有車輛的安全與廣角視野是否有做足，除了安全氣囊、ACC主動車距控制巡航系統、AEB自動緊急剎車系統等標配外，現在許多新款油電車也會搭配主、被動式安全配備以及科技輔助，另像Honda提供BSI盲點監視系統，讓駕駛視野更廣角，在轉彎或換車道時，能透過右側後照鏡鏡頭，顯示盲點，減少意外發生。

◎ 品牌是否保值

有人買車是為了代步，等到了結婚有家庭後，可能又需要空間比較大的車款，因此買車時除了符合需求與喜好，聰明的人還會考慮「是否保值」，等開了幾年後想要換車，定期保養車況佳，也很容易在二手市場也能賣個好價錢脫手，選擇售後服務好大廠牌，銷量佳的車款肯定不會錯。

◎引擎聲

相對純電動車太過安靜，可能引發路人未察覺，造成意外等危險，油電混合車，既能夠省油，又保有燃油車引擎聲響，起步時維持寧靜，上坡高轉時的嘶吼，又不至於讓人感到焦躁刺耳，加上油電車動力表現不差，熱血衝刺感仍在，是許多購買油電車族群的一大考量。

2021年網友矚目油電車款揭曉

NO.1 Honda FIT

Honda：FIT e:HEV以日本實用與細膩美感，征服2021紅點設計大獎「汽車產品設計獎」跟「日本自動車殿堂-年度風雲車」，搭配載Honda SENSING 升級100度超廣角攝影機，並以雙馬達油電複合動力，帶來 25.8 公斤米超大扭力表現，其鋰電池壽命長效率高，能夠提供源源不絕的動力，平均油耗數據達到26.9km／L是本次排行之冠，加上109 匹最大馬力，能跑又有熱血引擎聲，省油且安全成為焦點油電車款，網友表示「越看越喜歡」、「適合都會型家庭！」、「期待 等交車」。

NO.2 Lexus ES 300h

300h作為Lexus ES主力車款，搭配LED頭燈高廣度與光度照射，強化了道路居中跟行人偵測，最大馬力178匹，扭力22.5公斤米，行李箱空間沒有因為油電版本就縮小，容積有454公升，後座空間也十分寬敞，載長輩安全又能讓對方安心，三五好友打高爾夫放球具也夠用，帶來節能油耗跟平穩順暢的駕駛感受，尤其以同價格歐規車想比，其配備更加齊全，受到許多網友喜愛「油電車維修更少！起步時更暢順輕鬆」、「喜歡 但是有點大台」。

NO.3 Hyundai Santa Fe GLTH

大台的休旅車，也能有低油耗表現！Hyundai Santa Fe GLTH以三排七人座大空間，渦輪油電引擎特色打響名號，市面上幾乎是沒有其他油電車款可與它相比，從入門到頂規分成GLTH A到D等級，採用數位儀表板，按鈕排檔桿，內裝精緻且齊全，綜效馬力230匹，扭力27公斤米，平日在市區平路駕駛，假日多人一起到郊區出遊，都能有很舒適的體驗，吸引許多有家庭的網友想購入「CP值蠻高的價格也有很多種可以選擇，內裝質感跟外型也不差」、「這動力表現很可以」。

NO.4 Toyota Corolla Cross 1.8 Hybrid GR Sport

豐田Toyota Corolla Cross 在2020年10月開賣時，曾擠進當年度十大暢銷車款，到了2021年更狂賣3.65萬輛，成為台灣新暢銷車，1.8 Hybrid GR Sport版本不只有運動風格英挺外觀，也配有四汽缸HYBRID引擎等油電系統，平均油耗是21.9km/L，讓綜效馬力可達122匹，綜效扭力則有24.8公斤米，省油又能上山下海，更強悍底盤及懸吊，搭乘舒適度高，加上帥氣外觀引起不少網友點評「車頭變帥了」、「配色不錯」。

NO.5 Volkswagen Golf 230 eTSI

Volkswagen在2021年推出第八代Golf，這款車素有國民掀背之王之稱，在230 eTSI系列，主打動感不失帥氣與淘氣的檸檬黃色，不僅有數位化的駕駛座面板、智慧燈組與多媒體系統，更大的軸距與車長，舒適性自然不在話下，在1.0升三汽缸引擎與48V輕油電動力系統搭配下，起步不會有頓感，吸引不少喜愛的車友表示「科技感十足，競爭對手沒一個能比啊」、「標配數位儀表、ACC+AEB+盲點 價格算合理」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年12月3日至2021年12月2日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『油電車』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」