【愛傳媒李利國專欄】12月16日搭首都客運再轉社區公車去宜蘭大礁溪的三層坪農塘秘境賞水漾落羽松，雖是秘境，卻是人車絡繹不絕、把原本不寬的鄉道擠的水洩不通，我嫌堵車就安步當車的多走了一公里。

陶淵明說：「結廬在人境，而無車馬喧；問君何能爾？心遠地自偏。」但我其實無此境界，之所以無車馬喧，因為我耳聰沒載助聽器！

這九層階梯式的水漾落羽松景致，儘管萬頭攢動、門庭若市，我還是樂在其中，絕美之景在眼前，何需惆悵人擠人。不是嗎！

身在塵世，不免為追求富貴利祿顯達而奔波，直到半生風塵僕僕看遍世間繁華之後，才漸漸的增添了幾分人生了悟，繁華能醉人也會讓人走向浮華，忽略人生真實的價值與意義，所以如今要讓「心在塵外」，隨時隨處都給自己留幾分閒適。

作者為佛光大學未來與樂活產業學系助理教授

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