【愛傳媒樂風專欄】1864年元月的斗六，似乎特別寒冷⋯⋯

王府裡的戴潮春，表面上從容自在，出入都有大群僕從簇擁，派頭十足。但冷靜的外表只是偽裝，實則心亂如麻。

約二十天前，北方傳來彰化城已經失陷的消息，令他十分擔憂且憤怒，擔憂的是，失去彰化這個當年他們第一個攻下的名城，對士氣的打擊極大；且少了彰化的牽制，清兵將能凝聚力量，全力打擊斗六，自己的處境就更加危險。

憤怒的是，當年起事時，才攻下彰化城，革命陣營就鬧分裂，林日晟勢力龐大，威逼主上，在戇虎晟的眼中，他戴潮春不過就是個有錢的草包，戴潮春為顧全大局，不忍剛萌芽的革命火焰就此消散，把彰化城讓給戇虎晟，自己到其它地方開創新局，並訂下戇虎成攻北路；自己打南路的方針，以免兩派有摩擦。

未曾想戇虎晟自從北攻大甲失敗後，竟躲回老家享樂，連彰化城也不管，交給部下江有仁管理。而革命陣營裡的泉州人如葉虎鞭等，因對進攻鹿港意見不合，且認為戴潮春厚漳而薄泉，也投靠清廷。

至於戴潮春陣營中其它較大勢力，如洪欉、嚴辦、陳弄等，有的是戇虎晟一派，有的則表面順從，實則觀望，未必都遵他號令。戴潮春這個東王，當得很憋屈。

正當戴潮春心緒紛亂之時，忽聞遠方戰鼓隆隆，正欲問左右是何情形？立馬有人來報：「稟千歲，清狗丁曰健派游擊陳捷元進攻斗六，攻打甚急！」

不久，又有人來報：「稟千歲，清狗吳鴻源、曾元福、關鎮國亦來助戰！」

戴潮春微微翹起嘴角，對眾文武說：「丁曰健這個鼠輩，派這些無名小輩前來，有如螳臂擋車，根本自尋死路，眾人免驚，清狗動不了我們毫毛。」

到底該說是清兵戰力太差，還是戴軍守城有方呢？丁曰健派來的人忙活了半天，戰局一直僵持著，戴潮春依舊穩如泰山，直到那個男人的出現⋯⋯

大清帝國福甯鎮總兵，烏訥思齊巴圖魯，霧峰林家第五代族長，曾經打敗太平天國忠王李秀成的男人－林文察，在掃蕩太平天國後，回到臺灣繼續施展他卓越的軍事指揮才能，而戴潮春將是驗證林文察是否人如其名的那個對手。

到底是戴潮春將用他的實力證明林文察名不符實，還是林文察會把戴潮春變成他錦上多出來的那朵花呢？

林文察登上高處視察斗六城，嘆了一口氣說：「斗六之形勢，東南一帶雄負高山，北則東螺溪以繞其旁，見南則虎尾溪以纏其面。如此險阻，我攻其一隅，而城外匪鄉猶接濟如故。」

「可嘆諸將日夜攻打，光憑武勇而不用謀，何由制賊死命？不如先分其勢，而後取之。」

善用謀的林文察隨即發布命令如下：

一、命四品軍功洪廷貴馳赴嘉、彰交界，招撫二百四十一莊，許其自新不究，各取結狀，飭帶先鋒隊攻破崙仔頂等莊，先摧賊黨。

這一起手式收到很好的效果，戴軍總制許豐年、石榴班張竅嘴、黃豬羔皆降。

二、命其弟副將林文明防範水沙連諸處，扼賊入山之路，以布遠勢，讓戴軍進無路，退無步，他里霧、溪州各庄盡來請領白旗。

經林文察運籌帷幄，斗六城接濟全斷，戴潮春可不想跟當年被他圍困的清兵一樣吃龍眼核死守，欲逃回老家四張犁，但屋漏偏逢連夜雨，行船偏遇對頭風，悍勇的義民首領羅冠英已攻破四張犁，還十分缺德的掘了戴家祖墳，有家歸不得的戴潮春只好帶家眷，在一班死士的護衛下，逃往石榴班、寶斗仔頂等地。

話說戴家父、祖生前也是善心人，羅冠英此舉雖然重挫了戴軍氣勢，但日後命喪疆場，也許就是掘人祖墳的報應吧。

最後，戴潮春投靠七十五庄頭人張三顯，戴潮春認為此地庄民曾經殺害官兵，定然不會被清兵所用。不過，這裡的庄民雖接納了戴潮春，但心裡想的可是把戴潮春當成寶，準備獻給清兵以贖前罪。

兵備道丁曰健抓準這個心理，再補一刀，聲明若能擒戴潮春來獻，即賞五品頂戴。

張三顯心裡算盤打得搭搭響，天上掉下來一餡餅，不接實在對不起老天爺，於是力勸戴潮春自首，並承諾一定會力保他的妻女。

戴潮春還在北路協上班時的老長官曾玉明，也派苦苓腳廩生邱萃英出面勸說，希望戴潮春自首，將可以援用朱一貴、林爽文的前例，送至京師候審，或許可多活一些時日。

1864年初，戴潮春知道自己在劫難逃，為保妻女，坐轎前往北斗丁曰健處自首，戴潮春挺挺入丁曰健軍帳，昂然而立。

丁曰健大喝曰：「逆賊！見本官為何不跪！」

戴潮春厲聲答道：「孤乃王爵，汝不過一兵備道，要我跪你，豈不可笑！」

一旁的游擊陳捷元因其兄一家三十餘口被戴軍所殺，和戴潮春有深仇大恨，此時見戴潮春不屈，怒火中燒，由背後用力踹戴潮春，方迫使他跪下。

丁曰健云：「汝世充稿書，亦受皇恩；何喪心乃爾？」

戴潮春答：「起事者惟本藩一人，為官所迫，與百姓無與。」

丁曰健大怒，將戴潮春就地正法，戴潮春死前仍不失英雄氣概，比起他的革命前輩林爽文，口供裡說自己是半推半就才當這大哥，戴潮春真硬漢也。

戴潮春死，陳捷元還不解恨，又割戴潮春肉食之。而戴的妻女則被張三顯姦淫，財產也被張三顯霸佔，戴妻不堪凌辱自殺，子女皆死。戴潮春在四張犁的田產被查封後，被分到到田產的佃農為了感激（或畏懼）戴潮春，私下偷偷祭拜「戴恩公之位」。

「戴恩公之位」原位於北屯文昌廟東側，以三顆石頭代表戴恩公，後因崇德路修建工程只剩一顆。

1968年，北屯建立合福祠，並為戴潮春夫婦刻金身，稱為「查封公」、「查封婆」，而原先的石頭亦一併移入廟中樹下，不知道這段故事的人，還會以為廟中拜的是土地公婆呢。

作者為一介小角色

照片來源：作者部落格。

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