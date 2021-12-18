【愛傳媒蔡詩萍專欄】料峭天氣，收到包裹，看飛揚的筆法寫著我的名字地址，知道是南投水墨大家李轂摩寄來的。但第一個念頭，是他寄畫冊給我。

上回他「八十回顧展」，在南投，在高雄，在台中，都是我去幫忙主持開幕的，來去匆匆，大概他惦記著我的畫冊沒簽名，因而寄來的吧！我這麼猜想，然後一邊打開包裹。是有那麼一本看似畫冊的份量，但並不是啊！

是一本《詼諧 敦厚 李轂摩》，啊，是他被國美館選為這次十位台灣傑出藝術家，而專門製作的畫傳啦！那天我去了典禮，但形色匆匆，打了招呼，中途我便先離開了。李大師始終記得要給我一本，就寄來了。還送了一對字，他的風格，我的性情，我在客廳攤開來，左看，右看，真是喜歡啊！

我寫過幾個長篇，論斷李轂摩的水墨，是「中華傳承，台灣風格」，把濃濃的台灣味道融入千年的水墨傳統，這風格若非他個人已經內化的生活哲學，是很難套用的。

謝謝李轂摩老師，大師風範，自在自得，無須我這晚輩多言了。以後夜半尿急醒來，亦可以吟詠這兩句：長伴三更燈火 慣聽半夜蟄聲。

啊，多有氣質啊！

作者為知名作家

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