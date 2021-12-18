據《印度斯坦時報》報導，印度與台灣正針對自由貿易協定(FTA)進行談判，並商討在印度設立半導體製造中心的可行性。雙方甚至討論讓台積電與聯華電子在印度設廠的可能性。報導分析，台灣希望藉此取得更多戰略利益，換取印度在世界衛生組織等議題的支持，甚至可在孟買開設代表處。

報導引述2名知情人士說法，在2021年稍早，台印已成立4個工作小組，分別聚焦於打造半導體製造中心、產業需要的高度專業化人才教育與培訓、雙邊投資協定，以及自由貿易協定。

這2人指出，相關問題在2021年年中討論熱烈；其中，半導體小組更在8月與9月共舉行2次線上會議，並針對擬訂中的貿易協議已展開一輪的談判。

報導表示，目前台印聚焦在台積電與聯華等半導體龍頭在印度設廠的可能性。知情人士指稱，儘管雙方還未做出最終決定，但印度已針對設廠地點提出幾個建議。

其中1人提到，「這是相當複雜的過程。畢竟像台積電這樣的企業，使用數百間來自其他公司的零件。在印度設廠等於要說服這些企業也在印度設廠，進而確保零件供應無虞」。

報導分析，如果提案最終敲定，這將是台灣製造商在國外設立的第二個半導體製造中心，市值超越5,500億美元。事實上，占全球半導體營收到54%的台積電，已在美國成立120億美元的製造廠，預計2024年正式生產。此外，台積電也瞄準在日本、歐洲設廠的可能性。

※台灣：換取印度在其他領域支持

報導還提到，隨著北京不斷提升對台壓力，擴大入侵台灣防空識別區，從而將台海緊張情勢推到最高峰；此時，台灣的任何投資勢必要能創造戰略獲益。事實上，台灣決定在美國設立半導體製造中心，就被視作換取華府對台軍事支援。

台灣也希望，此舉能取得印方在其他領域的大力支持，包括參加世界衛生組織(WHO)等。甚至，有鑑於馬哈拉什特拉省（Maharashtra）與古茶拉底省（Gujarat）的投資與製造潛力，為增加貿易與投資，台灣考慮在孟買開設代表處。

台灣與印度在1995年於彼此首都設立代表處，2012年在清奈設立第二個台北經濟文化中心。