前總統陳水扁完成投票 笑稱「相信投票率不會太差」

公投投票日，前總統陳水扁上午8點30分前往住家附近的台南市政府衛生局投票時，神情愉快地表示，希望大家都可以珍惜踴躍出來投票，相信此次公投的投票率也不會太差。

陳水扁認為，公民投票是基本人權、普世價值、直接民主，他還記得2004年台灣首度推動全民公投時，還有很多人在反對、杯葛，甚至覺得不能公投綁大選；但是經過17年，已有將近20項公投案，現在變成家常便飯，我們的日常。

陳水扁還說，以前在他擔任總統之前，在威權時代，公民投票被人當作是洪水猛獸，等於戰爭、災難，絕對不可以說，也不可以做，所以對他個人而言，他最高興，過去被人反對的公民投票，可以實施到現在，希望大家都可以珍惜，踴躍出來投票，他也認為正反兩邊的意見都已經講得非常清楚，偉大的台灣人民，手中都有神聖的一票，大家都有獨立判斷的能力，他對台灣人民有信心，相信此次公投的投票率不會太差。