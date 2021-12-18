金馬影帝陳松勇告別人生舞台，於17日病逝於桃園長庚醫院安寧病房，享壽80歲。根據了解，陳松勇早在2006年因為愛喝酒，一度中風送醫急診，接下來身體狀況就大受影響，糖尿病、心肌鈣化、腎臟病等數種慢性病纏身。本月14日進入安寧病房第3天後就離世，主要死因是腎衰竭。醫師提醒，冬季對腎臟病患而言，屬於高風險時期，一天中有兩個時段，更要特別留意血壓變化，以免誘發急性發作。

影帝陳松勇自人生舞台謝幕，晚年糖尿病與腎臟病纏身，飲酒習慣為高危險因子。(圖／本報系資料照 ※飲酒過量有礙健康※)

●糖尿病患注意心腎症候群！近半會變洗腎患者

健保署數據顯示，腎病醫療支出連年蟬聯健保花費首位，去年整體醫療費用達562億元，其中84%用於門診洗腎病人，堪稱「最燒錢病」。另外根據國健署資料，有46%的新洗腎患者，原因是糖尿病控制不佳，導致腎臟病變。除此之外，許多慢性病也都造成腎臟共病，包括心腎症候群，像是：

1.高血壓：

高血壓會使小動脈狹窄，尤其是腎臟的血管，所以如果血壓沒有控制好，就會導致腎臟衰竭。

2.心臟病：

包括遺傳、抽煙、高血壓、不運動、精神壓力以及高血脂等因素，均會導致血管硬化及心臟病發作，因此洗腎患者引發心血管急症發作的比率很高。

3.血脂肪過高：

血脂肪過高是動脈硬化重要原因之一，包括膽固醇及中性脂肪。正常血中膽固醇為150~200mg％，洗腎透析病患通常會高到175~300mg％。

●腎友心血管發病 一天中有2個時段最危險

康明診所院長陳文卿醫師指出，很多腎友在一般人血壓最低的夜間睡眠時間，反而血壓飆高，出現「夜間高血壓」。

此外，清晨也是腎友應格外留意的時間點，尤其冬季低溫、室內外溫差大，應避免深夜或清早外出，如果是高危險群，也可與醫師討論是否延後時段、儘量不要在早班做透析。

●慢性腎病務必調控飲食 避免惡化 有效延長健康餘命

對於慢性腎臟病患者來說，養成優質日常生活習慣，是能否減緩腎臟功能惡化、盡量不要走上洗腎一途，並延長健康餘命的重要關鍵。像是務必戒酒、注意低油、低鹽飲食，糖尿病腎友更要強化調控血糖，並且適度運動。專家也推薦，這些溫養護腎的黑色食物，可以適量食用：

(圖/中時新聞網陳友齡製作)

此外，中國醫藥大學附設醫院提醒，慢性腎病患者除應避吃楊桃外，下列這些食材，腎臟病患務必注意：並非絕對不可吃，而是應依自身狀況，與醫師、營養師討論後，適量調整飲食：

1.限制蛋白質：

飲食中的蛋白質被身體利用後，會變成尿素、尿酸等含氮廢物，腎衰竭病人因腎無法有效排除這些廢物，累積在身體內造成酸中毒及尿毒。病人食用的肉、蛋、奶、豆類應為正常人的2/3量；選擇優質蛋白質如動物性蛋白、牛奶、蛋白上。

2.限制鈉離子：

若體內鈉離子過多容易造成血壓升高、水腫、腹水、肺積水，腎病病人不應吃太鹹的食物。

3.限制鉀離子

有些腎病病人無法排出足量的鉀離子，會造成血鉀太高會引起嚴重的心臟傳導和收縮異常，甚至死亡。有此問題的病人應少吃高鉀食物，如香蕉、柑橘類、蕃茄、深綠色蔬菜、菜湯、濃肉湯、無鹽醬油 (含鉀)、低鈉鹽。蔬菜可川燙過後食用，但勿食菜湯。

4.限制磷離子

磷的主要功能是強化骨骼，腎衰竭病人由於腎臟無法正常工作，因此多餘的磷會堆積在血中，造成高血磷症，導致皮膚搔癢及骨骼病變。腎病病人應少吃乾果、醃製品，並配合服用降磷片。

5.限制水份

若尿量減少，經口進入的液體會滯留體內，造成身體浮腫、血壓升高、甚至肺水腫，若有尿量減少或水腫的病人應限制每天液體攝取量。