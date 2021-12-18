朱立倫隨後前往三重五華國小投票。（國民黨提供）

朱立倫赴三重五華國小投票 籲踴躍投票、展現台灣民主

四大公投今天投票，昨晚率領黨務主管夜宿自由廣場的國民黨主席朱立倫，上午前去東門市場掃街，隨後前往三重五華國小投票。由於天氣寒冷，恐影響投票率，對於公投過關有無信心，朱立倫說，對台灣的民主、人民有信心，他強調，公投不是個人、政黨的戰爭，而是民主、民意的展現，他呼籲民眾出門投票，「四個都同意，台灣更美麗」。

被問到是否擔心投票率偏低，朱立倫說，當然會擔心，他呼籲大家最後的關鍵，由於公投牽涉到台灣的民主、大家的健康，跟政黨、個人無關，四大公投都由非執政黨提出，包括公民團體、國民黨，大家一起來努力，呼籲大家出門投票，展現民主風範，讓民意能夠充們被展現出來。

昨晚藍營縣市長未出席「民主守夜」，現場播放呼籲投同意票的影片，其中新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、宜蘭縣長林姿妙、苗栗縣長徐耀昌則是剪輯新聞畫面，外界擔憂部分縣市長仍和黨中央保持距離，國民黨凝聚力不足。

對此，朱立倫說，他覺得都到最後一分鐘投票，還要試圖見縫插針，昨天他逐一致電給每位縣市長，請大家不要到現場，也都傳訊息，就是請大家固守各縣市催票，結果還有人要見縫插針，真的大可不必，事實上最重要是希望大家出門投票。

至於部分藍營縣市長的影片是來自新聞片段，朱立倫說，這也都是經過他們同意的，因為大家有不同的方式來表達對公投的支持，他再次呼籲大家為了台灣的民主，為了民生議題、健康，要出門投票。他說，昨晚夜宿自由廣場，天氣雖然冷，但那一份為台灣民主來努力，尤其跟民意站在一起的決心不變，甚至感到很溫暖。