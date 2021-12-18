顏寬恒一早前往投開票所進行投票，也呼籲鄉親踴躍出門投票。（陳淑娥攝）

今天是公投日，國民黨台中市第二選區立委參選人顏寬恒8點前往投票，由於今天天氣寒冷，他呼籲大家踴躍出門投票，強調這是一場得來不易的民主權利的行使，對於政府的政策有所不滿，不是要照單全收，「對於公投的結果，我們都會尊重。」

顏寬恒指出，公投是一場得來不易的民主權利行使，今天特別在一大早8點就來投票，也是要告訴所有鄉親，希望大家要珍惜這一場直接民主民意展現的一個機會，縱使4年一次的投票交給了執政黨，但並不表示說，所有民眾都要接受執政黨全部政策，所以對於這些政策，民眾有不滿或其他意見，可以藉由這一場民主盛宴，直接民意的展現來告訴政府民眾意見，以及民眾反對的理由。

由於今天天氣寒冷，會不會擔心投票率？顏寬恒說，是的，所以希望選民能踴躍出門投票，這個關於自己食安、民主權利、環境保護還有能源‵，這些議題相信民眾會做出一個睿智的判斷，對於「公投的結果，我們都尊重」。