眼見NBA最近又開始飽受新冠疫情肆虐，曾在上個月確診新冠肺炎且缺賽9場的七六人明星中鋒恩比德，似乎已經失去了耐心，18日公開批評聯盟本季的防疫措施太不專業，跟上季的嚴謹態度完全不同，才會造成如今疫情重新在聯盟延燒結局。

「一開始我們遭逢新冠疫情打擊的時候，我真的感覺非常生氣，因為我認為我們上個球季擁有很好的預防措施，」恩比德充滿怨氣表示，「到了今年，卻變成疫情到處都在爆發，我感覺這真的很不專業，但這就是我們當前的尷尬處境。」

恩比德甚至公開呼籲NBA球員必須懂得如何保護自己，「我們需要保護彼此，不管是認真戴好口罩，還是確保你在球場以外的地方做出安全的事，你應該考慮到你的隊友、你隊友的家庭，以及你自己的家庭，目前這種情況真的很糟糕。」

畢竟聯盟今年逐漸放寬針對球員的防疫規定，在於不少球員都已經完整接種兩劑疫苗，沒想到疫苗的防護力，就算部分球員都打了第三劑加強針，還是遭遇突破性感染，才讓聯盟發現到疫情重新爆發的嚴重性，目前也決定增加檢測次數與宣導戴口罩因應。