完成公投投票 翁章梁：請大家支持政府出來投票

嘉義縣長翁章梁上午9點完成公投投票，強調這次是台灣第一次民主深化的公投，是非常重要的公民投票，涉及台灣未來前途發展，請大家支持我們的政府，踴躍出來投票。

翁章梁受訪表示，這次公投選舉是非常重要的選舉，兩黨針對所有議題，社會也廣泛做很多討論，這是台灣第一次這麼民主深化的討論和選舉，希望大家踴躍出來投票，也希望大家支持我們政府，讓政府能順利施政，尤其這次涉及很多經貿、外交、能源開型問題，希望大家好好思考，投下神聖的一票。