金曲歌王、優質偶像王力宏日前傳出與李靚蕾離婚，8年婚姻告終，當時媒體第一時間求證王力宏經紀人，對方回應據自己的了解，並沒有離婚一事，但下午就被王力宏本人發文打臉，承認離婚。昨(17日)晚間李靚蕾投下震撼彈，揭露與王力宏離婚真相，並批評對方和其他女子過從甚密，媒體再度求證王力宏經紀人，對方卻罕見噤聲，暫時沒有回應。

王力宏8年前終結黃金單身漢身分與李靚蕾結婚，婚後兩人不僅常大曬恩愛，也常分享逢年佳節邀親友來家中開派對的照片，氣氛溫馨幸福，有如真實般童話故事，而兩人生下兩女後，兩年前又迎來一子，集滿「好」字，正當外界認為兩人婚姻完美穩定時，近期卻傳出兩人早就感情生變。

今年6月大S和汪小菲傳出婚變時，眼尖網友也指出王力宏和嬌妻李靚蕾已經兩年沒在社群網站互動，最後一張同框照停留在2019年，常用IG的李靚蕾最後曬出王力宏身影是在當年6月，她稱讚另一半是「我心目中最慈愛的筋肉人爸爸」，但兩人之後就從彼此生活中消失，而王力宏經紀人當時給的回應是：「IG他們也有互動也有點讚的」。

本周三(12/15)週刊報導，王力宏與李靚蕾的婚姻疑似回不去，婚變傳聞越炒越烈，當時經紀人上午駁斥此事，認為就他理解兩人沒離婚，但稍後王力宏便親上火線承認已經提出離婚申請，如今李靚蕾在昨日晚間拋出毀滅性離婚宣言，據《ETtoday星光雲》報導，求證王力宏經紀人楊文傑，歷經一晚後對方仍未正式回應。