雲林縣長張麗善18日上午9點，前往土庫鎮馬光聯合辦公處公投投票，呼籲大家踴躍出來投票，展現民主最寶貴的權力，不要讓自己的權力睡著了。投票結果無論如何，大家還是要用冷靜的態度面對。

張麗善表示，公投就是要讓政府有更多的參考，了解目前的民意在哪裡？民情如何？為了健康、民主，未來經濟發展，透過公投讓政府有1個思考與決策的方向。

張麗善認為，不管投票結果如何，大家要一起面對未來台灣很多的問題，讓民心能安定安心，在國際上突破重圍，團結一致，讓台灣更進步。