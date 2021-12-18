情侶如果還沒有生小孩的打算，發生性行為時務必做好防護措施。對此，一名女網友透露，男友不愛戴套，所以偶爾在安全期，她也會默許男友不戴套，不過，近日保險套用完，她準備去買的時候，對方一句「你為什麼不買避孕藥」，讓她當下場傻眼，也不知道該不該放生男友。引發網友熱議，不少人認為男友可以放生了，也斥責原PO應更保護自己，不該縱容男友無套。

一名女網友日前在Dcard上發文表示，男友不喜歡戴保險套，每次兩人發生性行為的時候，總是會說「戴套不舒服且沒感覺」，因此偶爾在安全期，原PO就會默許男友不戴套，但最近保險套用完以後，與男友的對話卻讓她歪。

女網友指出，當時發現保險套用完了，她便告訴男友說「保險套沒了！我再去買好了。」結果對方聽到竟然說「那你為什麼不是買避孕藥？」當下讓她愣在那邊，但因為不想與男友吵架，便下意識裝作不在意，並轉移話題，但事後越想越不對勁，男友怎麼會對她說這種話，而她也不曉得是自己想太多，還是這個男友真的欠放生。

不少網友看完建議原PO可以好好和男友溝通，如果當初那番話只是太超過的玩笑，其實說開了就好，但如果男友是真的不想戴保險套，而要求你吃避孕藥的話，那建議可以直接放生了。「直接放生了啦！基本禮貌都沒有」、「如果他是認真的覺得要買避孕藥，而不是他戴保險套的話，且溝通以後無效果，建議就放生吧！」

另也有網友點出「安全期」就讓對方無套是很危險的行為，因為安全期也有可能會懷孕，並指責原PO不該因為是安全期就縱容男友無套，應該要好好保護自己才對。「親愛的，我就是安全期懷孕的」、「以為安全期就不會懷孕是否搞錯了什麼？」、「安全期真不是100%安全」。