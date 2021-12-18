蔡英文總統今天上午前往新北市秀朗國小投下公投票，並再度向支持者喊話表示，今天是我們四項公投的投票日，這一次公投的四個議題對台灣未來的發展都很重要，不論是能源轉型、供電穩定，還是我們經貿的佈局丶跟我們跟美國的關係等等，都是很重要的政策議題，要大家投不同意票。
她在投票後問媒體「你們去投了嗎？」並強調，這些政策其實都是我們政府現在正在執行的相關政策。而且這些政策也都大致在軌道上，也希望我們能夠加速來進行，這樣子我們能源可以更快速的轉型，我們供電可以更進一步的到位穩定的供應我們經濟發展所需。
另外，她說，我們在經貿佈局跟我們的外交關係的拓展，這幾年是我們在政治上非常注重的事情，這些都是我們現在政府正在執行的很多的政策，所以我們不希望在這些重大政策的執行的過程中出現變數，這樣會讓我們現在的政策執行緩慢下來甚至停止。
所以蔡英文強調，在這一次的公投的四個議題，她要呼籲大家出來投票，而且要投下四張不同意的票，讓我們現在的施政可以再繼續順利的進行，讓台灣在很多的重要的國家層面的議題都可以進行改革轉型，這是一個很重要的丶一個需要我們全體國人、大家一起來努力，一起來支持的。所以，今天她希望大家都出來投票，投下四個不同意，「謝謝、謝謝大家」。
媒體詢問今天的投開票所人多嗎？蔡英文表示，大家就可以繼續觀察，今天投票所整體的安排，「我覺得還是蠻好的」。
至於投完票還在催票，蔡英文也說明，因為公投法並沒有說在公投投票日這一天不能進行說明，或者是宣傳，所以我們就選在法定的範圍之外的這個地方跟大家來進行公投這幾項議題的說明。
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