高雄市長陳其邁今（18）日早上到左營新莊國小投票，他表示，今天高雄陽光普照、氣候暖和，相信投票率應該會比北部來得高。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁今（18）日早上到左營新莊國小投票，他表示，今天高雄陽光普照、氣候暖和，相信投票率應該會比北部來得高。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁今（18）日早上到左營新莊國小投票，與民眾閒聊。（柯宗緯攝）

高雄市長陳其邁今（18）日早上到左營新莊國小投票，他表示，今天高雄陽光普照、氣候暖和，相信投票率應該會比北部來得高，也鼓勵所有市民朋友踴躍投票，因為公民投票是對事不對人。

陳其邁今身穿黑色襯衫、牛仔褲、運動鞋現身投票，心情顯得相當愉快。他強調，公投攸關未來的國際經貿、區域均衡，還有能源轉型、民主深化都非常的重要，所以無論如何，要請大家能夠踴躍投票。

陳其邁直說，高雄的天氣很暖和，應該投票率會比較高，但是過去在幾次的補選投票率好像都比較不如預期，因此還是鼓勵民眾能夠行使公民權，盡公民的義務來共同參與國家政策的決定。

昨晚10時28分，陳其邁透過官方line發布訊息「📞您有一通來自陳其邁的未接來電」，藉此呼籲大家投票，引發熱議。陳其邁表示，那是小編的創意、蠻有趣的，本來自己也不曉得，心想奇怪 「我怎麼有一通（自己的）未接來電」。