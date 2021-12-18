今天是公投日，國民黨台中市第二選區立委參選人顏寬恒8點前往投票，針對對手林靜儀批他的能源政策打模糊仗，顏投完票受訪時表示，「裝睡的人叫不醒」，四大公投他已表明自己的立場，公投結束後將全力衝刺補選，不管結果如何都會尊重，未來會以台中市第二選區在地鄉親的福祉做最大的考量。

顏寬恒表示，公投結束後，未來他們會把所有重心及選舉主軸都放在台中市第二選區海線及屯區；至於公投結果是否會牽動第二選區補選選情，他強調，公投的結果我們都尊重，且期待人民智慧的展現，公投的結果如何，都足以影響台灣未來的發展，還有台灣社會一個走向，不管結果如何，他們都是以台中市第二選區在地鄉親的福祉做最大的考量。

媒體詢問，對手林靜儀砲轟他能源政策打模糊仗，顏寬恒指出，「裝睡的人叫不醒」，他已經開過記者會，然後也對四大公投表明自己立場，非常清楚，四項公投說關係到人民各項權利，她故意要這麼問，裝睡的人叫不醒；所有對他的攻擊，從參選前到現在沒有停止過，藉由政論節目，每天好幾個小時對他的攻擊也跟選舉都全然無關。

顏寬恒有反批對手陣營在這當中，從來都沒有對第二選區的地方需求以及未來願景、人民心聲提出任何看法，從現在開始到輔選只剩下3個禮拜時間，她真的有關心第二選區未來的發展嗎？對手從頭到尾所提出的看法及說法都跟地方毫無關係。