蔡英文總統今（18日）上午9時許前往新北市永和區秀朗國小投票，投票後接受訪問。（葉書宏攝）

蔡英文總統今（18日）上午9時許前往新北市永和區秀朗國小投票，蔡總統投票後接受訪問持續呼籲民眾出來投票。（葉書宏攝）

蔡英文總統今（18日）上午9時許前往新北市永和區秀朗國小投票，蔡總統相當關心投票狀況，見到媒體先詢問說「你們投票沒？」蔡總統投票後面對媒體追問是否有信心，她則握拳喊出「加油！」持續呼籲民眾出來投下4個不同意票。

蔡總統今（18日）上午9時許，由立委江永昌、新北市議員羅文崇、張志豪、張維倩、何博文等陪同投票，投票過程相當快速，投票後步行到30公尺外接受訪問。

蔡總統表示，今天是4項議題公投的投票日，4個議題對於台灣未來發展都很重要，無論是能源轉型、供電穩定、經貿布局及台美關係，都是很重要的政策議題，這些政策都是政府正在執行的政策，執行也大致在軌道上，希望能夠加速進行，能源轉型、供電到位穩定供應經濟發展、民生所需。

另外，經貿布局、外交關係拓展都是近來政治非常重視的事情，這些都是政府正在執行的政策，不希望重大政策執行過程中出現變數，讓政策變得緩慢或停止，這一次公投議題，呼籲一定要出來投票，投下4張不同意票，讓施政得以順利進行，讓台灣在重要國家議題改革轉型，這是很重要需要全體國人一起努力、一起支持，希望大家都出來投票，投下4個不同意。

媒體提問總統投票時人潮多嗎？蔡總統回應，「大家都可以去觀察！」投票所整體安排都滿好，公投是沒有規定在投票當天不能進行說明宣傳，就選在法定範圍外跟大家說明。至於媒體追問是否有信心，蔡總統則握拳喊出「加油！」