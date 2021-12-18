為因應全球交易所競爭，香港將於2022年1月1日起正式引入SPAC（特殊目的收購公司）上市機制。港交所17日晚間在港股收盤後公布SPAC諮詢總結，在機構專業投資者數目、上市後私募投資（PIPE）的投資和權證攤薄上限等多個領域做出放寬，但政體上仍未及美國、英國及新加坡的同類機制寬鬆。

香港信報報導，港交所本次合共收到96份諮詢回應，其中大部分均贊成引入SPAC，但對不同的落實細節各有意見。港交所經考慮之後，就部分原有建議做出修訂。

在投資者資格方面，港交所維持只容許專業投資者認購和買賣SPAC，沒有開放予散戶參與，至於原要求配發SPAC股份及權證時須有30名機構專業投資者，現在改為至少20名即可。港交所表示，降低相關門檻後，相信仍會有大量機構投資者參與香港的SPAC。

另一個主要修改是投票權與SPAC股份贖回權，在原建議方案中，SPAC投資者在SPAC併購交易（De-SPAC）投票表決中，須投反對票才能贖回相關股份。諮詢回應顯示有近半意見對此反對，不少人士認為該項建議會增加De-SPAC的不確定性，將來更難吸引SPAC發起人及專業投資者投資。因此，港交所決定不採納原有建議。

同時，港交所也調整了對上市後PIPE的要求，日後會按SPAC不同的併購價值計算PIPE的投資佔比，例如SPAC併購價值在20億港元以下，PIPE須投資當中最少25％；若果估值大於70億港元，須佔至少7.5％。另整體權證攤薄上限也會放寬，由原先的建議上限30％提升至50％。

港交所行政總裁歐冠昇表示，希望藉由引進SPAC上市機制，容許經驗豐富和信譽良好的SPAC發起人物色新興和創新產業公司作為併購目標，扶植富有潛力的企業新星茁壯成長。

目前擔任美國上市SPAC HH&L Acquisition董事的港鐵前主席馬時亨指出，香港SPAC機制門檻仍然較高，但算得上切合保護投資者的目的，加上目前美國政府有意收緊對當地SPAC的監管，反映香港SPAC設立較嚴格要求的方向正確。由於中美關係惡化，相信不少曾在美國發起SPAC的香港富豪，為免日後捲入不必要的政治風險，也會對香港SPAC機制有需求。