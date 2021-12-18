屏東縣長潘孟安完成投票 不忘行銷地方觀光 10:032021/12/18 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 屏東縣長潘孟安投票不忘行銷地方觀光。(翻攝畫面) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 18日上午9時許，屏東縣長潘孟安前往故鄉車城鄉活動中心完成投票，他頂著強大落山風不忘行銷地方觀光，邀請民眾在投票結束之後，可以來趟南國之旅，欣賞落山風藝術季。 潘孟安表示，公投與地方選舉不同，投票期間仍能鼓勵大家踴躍出門投票，今日有低溫特報，恆春半島也颳起落山風，除提醒民眾投票時要記得保暖，也希望滿18歲公民用選票決定國家未來、也決定自己未來，4個公投案許給後代子孫一個未來，投下讓台灣進國際的4個不同意。 張麗善直播講公投 民進黨台南大掃街 全國性公投投票日 楊文科呼籲縣民踴躍出來投票 #投票 #屏東縣長潘孟安 #行銷 #觀光 #落山風 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 嘉義市長黃敏惠伴母在圈選處投票 市選委會：老弱長者可由家人陪同 09:322021/12/18 政治 香港立法會選舉明投票 僅3人自稱民主派 04:102021/12/18 焦點新聞 公投自己作主 別受政府擺布 04:102021/12/18 時論廣場 蘇偉碩樂觀估投票率破5成 籲全民投票對抗造謠國家隊 08:332021/12/18 政治 郭國文7點半投票所排隊搶頭香 投完票衝牛墟宣講 09:432021/12/18 政治 1218公投》侯友宜怒斥公投玩成這樣 真不可取 04:102021/12/18 焦點要聞 2022誰來做老大》台北市長 民眾黨基層 質疑黃珊珊白橘通吃 04:102021/12/18 政治要聞 徐耀昌完成公投投票 呼籲民眾踴躍參與 08:532021/12/18 政治 完成公投投票 翁章梁：請大家支持政府出來投票 09:272021/12/18 政治 1218公投》嘉義市長黃敏惠完成投票 籲市民用投票擦亮民主聖地的招牌 09:122021/12/18 政治 決戰1218》顏寬恒8點投票：政府政策 民眾不是得照單全收 09:222021/12/18 政治 政治熱門新聞 1218公投》最後一夜藍綠大拚場 沈富雄預測最後公投結果 - 政治 1218公投》民進黨能達成目標嗎 游盈隆吐6字 - 政治 上將備詢 中將咬耳多「不用回答」全都錄 網友怒：囂張跋扈還不滾下台 - 政治 1218公投》「明天會去投票嗎？」街訪民調 民眾反應跌破眼鏡 - 政治 決戰1218》開始投票了 郭正亮、黃揚明分析民調爆還有變數 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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