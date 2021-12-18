18日上午9時許，屏東縣長潘孟安前往故鄉車城鄉活動中心完成投票，他頂著強大落山風不忘行銷地方觀光，邀請民眾在投票結束之後，可以來趟南國之旅，欣賞落山風藝術季。

潘孟安表示，公投與地方選舉不同，投票期間仍能鼓勵大家踴躍出門投票，今日有低溫特報，恆春半島也颳起落山風，除提醒民眾投票時要記得保暖，也希望滿18歲公民用選票決定國家未來、也決定自己未來，4個公投案許給後代子孫一個未來，投下讓台灣進國際的4個不同意。