饒慶鈴完成投票 籲民眾投下「4個同意 台灣更美麗」 10:022021/12/18 中時 莊哲權 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣長饒慶鈴在新生國小投下神聖的一票。（莊哲權攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 四大公投今天登場，台東地區風和日麗，台東縣長饒慶鈴8：40許到新生國小的投開票所投下神聖的1票，饒慶鈴說，今天早上的天氣不錯，希望投票率能提高，也希望來投票的鄉親，都能投下4個同意，台灣更美麗。 張麗善直播講公投 民進黨台南大掃街 1218公投》以恐嚇訊息影響投票 蘇偉碩告發陳吉仲違反公投法 #饒慶鈴 #4個同意 #台灣更 #美麗 #投下 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 張麗善完成公投投票：無論結果如何 冷靜面對投票結果 09:362021/12/18 政治 1218公投》蔡英文：做錯決定 最後教訓到台灣 04:102021/12/18 焦點要聞 1218公投》四大公投今登場 投票率成關鍵 藍綠天王猛催票 侯友宜：一定去投票 希望你也去 04:102021/12/18 焦點要聞 新聞透視》濫權、造假、恐嚇、分裂 無所不用其極 公投變了調 台灣民主沉淪中 04:102021/12/18 焦點要聞 決戰1218》侯友宜投票時「一動作」引關注 本人回應了 09:092021/12/18 政治 決戰1218》蔡英文投票後向支持者再喊話 要求投四個不同意 09:402021/12/18 政治 決戰1218》開始投票了 郭正亮、黃揚明分析民調爆還有變數 08:102021/12/18 政治 決戰1218》蔡英文再催票 要民眾幫勸「猶豫的親友們」出門投票 09:212021/12/18 政治 決戰1218》蘇貞昌催票：攸關台灣前途與經濟 把握時間出來投票 09:592021/12/18 政治 1218公投》侯友宜怒斥公投玩成這樣 真不可取 04:102021/12/18 焦點要聞 高雄》趙天麟帶全家一同投票 「燒聲」還要繼續催票 08:342021/12/18 政治 政治熱門新聞 1218公投》最後一夜藍綠大拚場 沈富雄預測最後公投結果 - 政治 1218公投》民進黨能達成目標嗎 游盈隆吐6字 - 政治 上將備詢 中將咬耳多「不用回答」全都錄 網友怒：囂張跋扈還不滾下台 - 政治 1218公投》「明天會去投票嗎？」街訪民調 民眾反應跌破眼鏡 - 政治 決戰1218》開始投票了 郭正亮、黃揚明分析民調爆還有變數 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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