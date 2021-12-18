外交部長吳釗燮日前接受義大利第一大報《共和報》（La Repubblica）外交事務專欄作家Gianni Vernetti書面專訪，訪談內容並於昨天刊出。吳釗燮在專訪中指出，台灣尊重人權、自由與法治，是政治民主及經濟繁榮的成功故事，也證明民主制度與華人文化可以並行不悖。相信如果中國走上民主改革的道路，中國人民一定會受益匪淺。

吳釗燮在專訪中深入闡述中國對我國及全球民主的威脅、台灣在對抗新冠肺炎（COVID-19）疫情及在高科技供應鏈等方面對國際社會的貢獻等議題，訪談內容已於17日以「面對中國威脅，台灣位於捍衛民主之前線」為題刊出，深獲各界重視。

報導指出，台海日益緊張，中共建黨100週年活動向世界展示了一個咄咄逼人、極端主義的中國。吳釗燮指出，中國領導人習近平於中共建黨百年的演說充斥情緒性民族主義論調，其威權體制已對自由民主陣營的價值觀構成嚴重威脅，破壞世界的穩定與和平。台灣面對中國的文攻武嚇，位處對抗威權主義的前線，是民主陣營最重要的一道防線。台灣將堅定致力捍衛民主及自由。

吳釗燮表示，面對中國的軍事恫嚇，台灣將持續加強自主防衛能力及發展不對稱戰力，也歡迎「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）及日美澳印「四方安全對話」（QUAD）對台海和平的關切，並期盼與理念相近國家持續深化夥伴關係，共同捍衛自由開放的印太地區及以規則為基礎的國際秩序，以維護區域和平穩定。

有關台灣抗疫成功卻仍遭中國阻擋參與「世界衛生組織」（WHO），吳釗燮說，在全球疫情爆發之初，台灣汲取2003年對抗SARS的經驗積極抗疫，並結合我國高科技產業技術，研發出對抗流行病的能力，相關經驗對於協助全球共同抗疫甚為寶貴。國際社會也更認同各國應強化醫療衛生合作，以及台灣參與WHO的必要性與急迫性。吳釗燮感謝包含義大利在內的G7與歐盟，史無前例在G7外長會議公報明確支持台灣有意義參與WHO。

談到台灣對於5G、半導體及醫療等戰略領域供應鏈重整的貢獻，吳釗燮強調，台灣經貿及科技實力雄厚，尤以半導體在全球供應鏈的地位為最。晶圓代工居全球領先地位，市占率達65％。此外，台灣也長年深耕5G應用、人工智慧、再生能源及生化科技等領域，盼透過公私協力與理念相近國家建立良好合作關係。

《共和報》於1976年創辦於羅馬，為義大利第一大報，讀者群多為歐美政學界知識分子，其報導普獲歐洲國家主流媒體轉載，甚具輿論影響力。