1218四大公投投票日，立委陳明文今天早上9點半到嘉義縣民雄鄉大崎活動中心投開票所投票，陳明文強調，今天的投票非常重要，希望大家都能站出來，一起為台灣的未來做出正確的決定

陳明文說，以前都是公投綁大選，大家會注重在選舉上面，這一次是要好好地審視公共議題，做出理性的討論，民進黨在這次的公投議題上，由上至下都很用心的向民眾宣傳相關說明與主張，用力的向民眾解說相關的脈絡，這也顯示了民眾才是台灣的「頭家」，是台灣自由民主深化發展重要的里程碑。