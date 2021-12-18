光學鏡頭廠大立光(3008)前11月合併營收為424.62億元，大立光表示，12月拉貨動能不會比11月差，美系外資看好明(2022)年手機產業將會復甦，帶動手機鏡頭升級，大立光將是受惠鏡頭升級主要廠商，將大立光目標價調高至2600元，三大法人本週均買超大立光，大立光收盤股價2235元創下9月27日以來新高。

供應鏈缺料狀況逐漸紓解，蘋果等手機廠拉貨動能延續，大立光11月合併營收為43.52億元，月增3.54%，年減16.94%，為今年1月以來單月新高，累計前11月合併營收為424.62億元，年減16.79%。

為維護公司信用及股東權益，大立光分別於10月26日、11月10日、11月23日及11月26日四度買進庫藏股，累計共買回580家庫藏股，以斥資金額12億1264.5萬元換算，每股平均成本為2090.76元。

美系外資在最新報告指出，大立光股價已反應大部分利空，預期明年手機產業將會復甦，明年第2季或第3季部分高階智慧型手機鏡頭將會升級，大立光技術仍領先並優於大多數同業，穩定的訂價策略有利於較佳的毛利率，決定將大立光評等由原先的「中立」調高至「加碼」，目標價由2300元調高至2600元。

除外資開始回頭看好大立光，本週外資、投信及自營商分別買超大立光231張、175張及107張，成為大立光股價收高的推手。