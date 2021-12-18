王力宏日前宣布離婚後，李靚蕾噤聲2天發表4000多字毀滅式宣言，對此，他暫未對所有控訴做出澄清，不過有眼尖網友發現王力宏在事件爆發後，偷偷上線做了2件事，被虧根本是心虛，就連周杰倫都被發現已經取消關注王力宏IG，引發議論。

李靚蕾毀滅式爆料後，重創王力宏形象及演藝事業，不過有網友發現他雖未對此事做出回應，卻在今天（18日）凌晨悄悄在微博上線，先是刪除替汽車品牌INFINITI大陸區代言的PO文，更把「評論功能」設定成關閉，IG則是設定為無法回應，讓網友無法留言砲轟他的所有惡行。

周杰倫被酸切割王力宏動作過快。（圖／微博）

王力宏和周杰倫4月出席好友生日聚會，當時他演唱《唯一》，由周杰倫彈琴伴奏，兩位才子合作引起網友熱議，如今事件爆發後，有網友在PTT發文：「周杰倫切割得很快？IG已無王力宏？」直指周杰倫火速退了追蹤王力宏，嘲諷切割動作過快，更不忘狂酸：「也太好笑，有沒有人一出事，朋友紛紛裝作不認識」，不過有網友留言：「周杰倫從來沒說跟王力宏有私交」、「很多藝人帳號都是公司在管」。

王力宏離婚後第一時間表示因為自己的不足，才導致婚姻生變，不過李靚蕾揭露真正離婚真相「因為你如果遇見喜歡的女生，你不想她受委屈被人家說是小三，所以堅決要離婚」，沒想到自己拒絕後，竟又慘遭王力宏言語霸凌。