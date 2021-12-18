45歲金曲歌王王力宏與李靚蕾日前宣告離婚，雖未主動提及贍養費和扶養權問題，外界都以為兩人好聚好散，未料昨(17日)晚間，李靚蕾拋出震撼彈，不僅指王力宏婚後與其他女子過從甚密，更怒批對方自私。今稍早，王力宏現身北京機場，看到媒體守候，穿著羽絨服外套的他貌似沒事的跟在場記者揮手打招呼，引來網友傻眼問：「他還有臉揮手？」

王力宏當年打著高學歷、清新外型、創作才華的頭銜出道，被封為優質偶像，更在1999年、2006年兩度獲得金曲獎最佳男歌手，婚前他雖有緋聞，8年前宣布結婚成為人夫，和李靚蕾生下2女1子。昨晚李靚蕾忍無可忍發出長文，表示：「寫這封信是我做過最困難的決定…人生真的很不容易。我想，也只有這樣勇敢坦承的面對，一切才能歸零，我們才能有各自有重生的機會。」

王力宏今早出現在北京機場，跟媒體打招呼。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

李靚蕾文中說道，自己答應生了三胎，「但如果我當初知道我生完這三個孩子，你就會因為想過『單身』的生活而離開我們家，我會需要自己過著偽單親的日子帶大三個小孩」，她便不會答應，更指王力宏先前在每個城市都有像李靚蕾一樣的「朋友」，婚後也是繼續跟別人搞曖昧，有次上海演唱會結束，李靚蕾整晚找不到王力宏，「後來發現你跟你的砲友一起喝酒狂歡了一整晚，還拍了各種奶貼，舔唇的照片」。

對此，媒體求證王力宏經紀人，對方暫時未回應，而據《新浪娛樂》報導，王力宏今早繼續跑原定行程，出現在北京機場，他頭戴鴨舌帽、口罩，穿了黑色羽絨服，一手插在口袋中，還跟攝影記者揮手致意，似乎心情不受影響，網友回應：「他會不會坐飛機時間太長，還不知道自己的瓜」、「了不起的臉皮！！！佩服！！」、「 為什麼熱搜上一個都沒有」、「還挺自豪？」。