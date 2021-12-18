為歡慶「Breeze Rewards」微風積點禮遇會員人數突破百萬，微風即日起至12月25日推出優惠活動把Breeze Pay點數放大，使用Breeze Pay微風錢包結帳，單筆消費滿8000元，享有點數放大折抵酬賓券優惠，原有扣1000點抵100元，升級為扣300點獲得3000點，等同購物金300元，一口氣放大100％。

若於餐飲櫃位單筆消費滿300元，送會員點數100點；同時，微風積點禮遇會員憑當日配合館別單筆滿2500元發票，到消費當館贈獎處扣會員點數2000點，並於活動頁面完成闖關活動還有機會抽100萬點，或價值1萬4900元的iPad Mini WiFi/64G；憑微風積點禮遇會員資格消費首筆消費金額，加碼10倍會員點數。

Breeze Rewards微風積點禮遇會員人數突破百萬，推出多項回饋活動。（微風提供）

對於「Breeze Rewards」突破100萬名會員，微風集團董事長廖鎮漢表示，因為提早佈局數位轉型，微風會員在疫情期間順利突破百萬人次，「近期相當熱門的『元宇宙』（虛擬現實），將是未來我們持續打破線上線下的重要關鍵，更有助於更佳茁壯微風超零售生態圈。」看好消費者對數位服務的需求與仰賴不減反增，更能帶動國內精品零售市場蓬勃發展。

檔期間歡慶耶誕節，微風集團推出首款IG耶誕濾鏡，使用濾鏡截圖私訊小編，有機會獲得「Airvida M1個人頸飾空氣清淨機」；今年更利用裸視3D設計，在微風松高戶外打造全台北最高的Breeze Odyssey數位耶誕樹，在特定角度觀看有如超現實的立體耶誕樹，配合手機IG AR濾鏡還能進行趣味互動，體驗耶誕氛圍的太空漫遊。

微風松高戶外打造全台北最高的Breeze Odyssey數位耶誕樹。（微風提供）

此外，為迎接歲末狂歡，祭出會員限定年末狂歡購，12月26日明年1月12日，於指定館別累計消費達指定門檻可享會員專屬電子酬賓券。一般專櫃累滿10萬元贈1000元、滿20萬元贈4000元、滿30萬元贈9000元；珠寶專櫃累滿100萬元贈2萬2000元；微風聯名卡/玉山台北南山廣場卡加碼單日累滿10萬元贈1000元。12月29日至31日限時3天有專屬歲末加碼贈電子酬賓券，會員單筆每滿5000元贈600元，12%回饋無上限（部分專櫃、珠寶不適用），最高回饋15.3%。