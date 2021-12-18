四大公投案18日登場，一早就有長者到投票所領取公投票。（張鎧乙攝）

新北高工設四個投開票所 投票者稀稀落落且多為年長者 投票民眾：年輕人都不出來投

四大公投案今日（18）上午8點整開始投票，不僅各黨派政治人物紛紛現身投票，許多民眾也特別早起趕在第一時間投下手中選票。然新北高工投開票所，不僅人潮相對冷清，且現場投票者多為年長者，讓幾位民眾忍不住討論：「年輕人都不出來投。」

不過，因昨深夜知名歌手王力宏被甫離婚的妻子李靚蕾爆料常約砲、召妓、私生活混亂，震驚華人圈、是今日最炸裂新聞，也有民眾戲稱搞不好年輕人忙著追王力宏新聞、抽不出身出來投票呢。

新北高工投票所現場人潮稀落。（圖／黃福其）

李靚蕾痛揭王力宏8年婚姻期間約砲又召妓。（圖／中時資料照）

今日開始投票後，包括馬英九、陳水扁兩位前總統、總統蔡英文、行政院院長蘇貞昌、新北市市長侯友宜、國民黨黨主席朱立倫等人，均於8、9時許現身投票，不少投開票所現場也湧現人潮，蘇還與夫人詹秀齡排了許久的隊才得以入場。

然而新北高工設四個投開票所，現場投票者卻稀稀落落，且大多是年長者。由於場面冷清，幾位投票民眾還私下討論說「年輕人都不出來投」。

本次四大公投案於上午8點起進行投票，投票截止時間為16時，民眾前往投票時記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，並配合選務防疫措施。